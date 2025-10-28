Τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους φαίνεται πως δεν έχουν τέλος, καθώς ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις έρχονται στο φως, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και αρχές.

Το MEGA φέρνει στη δημοσιότητα εικόνες από χοροεσπερίδα Γυμνασίου που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Μαθητές ηλικίας μόλις 14 και 15 ετών διασκεδάζουν σε γνωστό κλαμπ, όπου –παρά το γεγονός ότι το εισιτήριο ανέφερε ρητά πως περιλαμβάνεται μόνο αναψυκτικό– οι ανήλικοι καταναλώνουν κανονικά αλκοόλ, το οποίο είχαν προμηθευτεί εκτός καταστήματος.

«Μας δίνουν κανονικά ποτά και δεν μας ζητούν ταυτότητα», δηλώνουν ανήλικοι μαθητές στην κάμερα του σταθμού.

Άλλος 17χρονος μαθητής αποκάλυψε ότι σε αντίστοιχες χοροεσπερίδες που γίνονται σε νυχτερινά μαγαζιά, οι ανήλικοι μπορούν να παραγγείλουν ακόμα και φιάλες αλκοόλ:

«Σου λένε απλώς την τιμή, το φέρνουν στο τραπέζι και κανείς δεν ρωτάει τίποτα. Ξέρουν πως είσαι κάτω των 18, αλλά δεν τους νοιάζει».

Η κάμερα του MEGA καταγράφει ακόμα μαθητή να κάθεται σε στάση λεωφορείου πίνοντας μπίρα που μόλις είχε αγοράσει, εικόνα που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος.

Ψεύτικες ταυτότητες και εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ

Ακόμα και στις περιπτώσεις που ζητείται ταυτότητα, πολλοί ανήλικοι καταφέρνουν να παρακάμψουν τους ελέγχους. Χρησιμοποιούν πλαστές ταυτότητες ή τροποποιούν ψηφιακά τις ημερομηνίες γέννησης μέσω εφαρμογών, προκειμένου να φαίνονται ενήλικοι.

«Πολλοί χρησιμοποιούν ταυτότητες αδελφών ή φίλων, άλλοι φτιάχνουν πλαστές. Είναι πολύ εύκολο πλέον», λένε μαθητές.

Το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς κάθε εβδομάδα ανήλικοι μεταφέρονται στα νοσοκομεία με συμπτώματα οξείας μέθης.

Συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη

Οι αρχές, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, προχώρησαν στη Θεσσαλονίκη σε τέσσερις συλλήψεις για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Συνελήφθησαν ένας υπεύθυνος και ένας σερβιτόρος καταστήματος, καθώς και ένας υπάλληλος και ο ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου που παρείχαν ποτά σε ανήλικους πελάτες.

Η αστυνομία διεξάγει εντατικούς ελέγχους, ωστόσο το φαινόμενο δείχνει να εξαπλώνεται, με τα περιστατικά ανηλίκων που καταναλώνουν ανεξέλεγκτα αλκοόλ να αυξάνονται ανησυχητικά.