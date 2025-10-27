Εμπρηστική επίθεση έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου σε μία αντιπροσωπεία οχημάτων, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης και Λαρίσης στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περίπου στις 3:20 εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητα που ήταν στο υπαίθριο χώρο της έκθεσης από εμπρηστικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι δράστες.

Από την πυρκαγιά κάηκαν ολοσχερώς πέντε οχήματα, ενώ ακόμα τρία υπέστησαν εκτεταμένες φθορές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σημείο, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο πλαστικά μπουκάλια με εύφλεκτο υλικό, κουτί με σπίρτα και ένα εντομοαπωθητικό σπρέι.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.