Γνωστός από τη συμμετοχή του σε αγώνες drift και dragster είναι ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που το πρωί της Παρασκευής ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας. Ο λόγος για έναν 43χρονο, αρκετά προβεβλημένο στον χώρο του, που νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φρουρούμενος καθώς συνελήφθη από την ΕΛΑΣ.

Μάλιστα, ο γνωστός αυτός οδηγός εντοπίστηκε -στον προέλεγχο που γίνεται από την Τροχαία- να έχει καταναλώσει αλκοόλ πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, με το μηχάνημα αλκοστέστ 0,54 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη δικογραφία, πάντως το αποτέλεσμα που θα περιληφθεί είναι αυτό από τη μέτρηση που γίνεται με λήψη αίματος καθώς αυτή είναι η πιο ακριβής μέθοδος και χρησιμοποιείται πάντα σε περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων. Μάλιστα, ο 43χρονος δεν διαπιστώθηκε να φορά ζώνη ασφαλείας, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές.

Από τη σφοδρότατη μετωπική σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες από το Πακιστάν, ηλικίας 27 και 28 ετών, ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο κι άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά. Για το θανατηφόρο τροχαίο σχηματίστηκε δικογραφία από το Α΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, με την υπόθεση να πηγαίνει στη Δικαιοσύνη.