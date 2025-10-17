Αντιμέτωποι με ένα άγριο περιστατικό παιδικής κακοποίησης ήρθαν εκπαιδευτικοί στο Βόλο, όταν μια μαθήτρια πήγε σχολείο με μελανιές στο σώμα της, αλλά και με σημάδια από σβησμένο τσιγάρο, καταγγέλοντας τον πατέρα της.

Πιο αναλυτικά, η ΕΡΤ ανέφερε ότι η ανήλικη προσέρχονταν επανειλημμένα στο σχολείο με εμφανή σημάδια κακοποίησης και παραμέλησης, όπως μελανιές, σημάδια από καύση τσιγάρου και τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία δικαιολογούσε κάθε φορά ως «ατυχήματα» από απροσεξία.

Το τελευταίο όμως περιστατικό δεν μπορούσε πλέον να αποκρυφτεί, καθώς τα σημάδια ήταν εκτεταμένα και ορατά ακόμη και με γυμνό μάτι. Οι καθηγητές, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσαν αμέσως την Εισαγγελία Ανηλίκων Βόλου καθώς και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το ανήλικο κορίτσι ομολόγησε στους καθηγητές του ότι οι μώλωπες που είχε στα χέρια της ήταν από χτυπήματα που της προκάλεσε ο πατέρας της, ενώ η επίσης ανήλικη αδελφή της μέσα σε διάστημα 6 μηνών είχε σπασμένο χέρι, τρεις φορές.

Οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν την Εισαγγελία Ανηλίκων και την Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στη φάση της δικαστικής διερεύνησης, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου κι αν υπάρχουν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο του συγκεκριμένου παιδιού, όσο και της αδελφής της καθώς εκτός της βίας που δέχονται τα δυο κορίτσια, υπάρχουν έντονα στοιχεία παραμέλησης. Το παιδί μιλώντας στον σύμβουλο σχολικής ζωής και στον ψυχολόγο του σχολείου, φέρεται να είπε ότι η μητέρα έφυγε από το σπίτι, διότι και εκείνη ήταν θύμα της βίας του πατέρα.