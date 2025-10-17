Ξεκίνησε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου η δίκη για τον θάνατο της Δώρας από το Βαρθολομιό, η οποία έχασε τη ζωή της λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του γιου της. Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις των συγγενών της Δώρας ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Η άτυχη γυναίκα πέθανε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στις 6 Ιουνίου 2020 και ως κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια δικάζονται μία αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής.

Η αδελφή της, Κατερίνα περιέγραψε τις τραγικές στιγμές στο νοσοκομείο και κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν της έλεγαν τίποτα και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «στην εντατική όταν την είδα ήταν σαν νεκρή. Εκεί κατάλαβα πως δεν υπήρχε γυρισμός. Ρωτούσαμε, ψάχναμε, απάντηση δεν παίρναμε. Ούτε ονόματα δεν ήξερα». Παράλληλα, επισήμανε ότι η αδελφή της είχε μια καλή εγκυμοσύνη, είχε ενέργεια και ότι δούλευε μέχρι και τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο σύζυγος της Δώρας στην κατάθεση μίλησε για τις συνθήκες της γέννας, αναφέροντας ότι ο γιατρός τον ενημέρωσε ότι πρέπει να γίνει άμεσα η γέννα με καισαρική. «Δεν πονούσε από ότι μου είπε. Ήταν κορονοιός και δεν με άφησαν να μπω. Μπήκε στο χειρουργείο, υπογράψαμε χαρτιά σε μια νοσηλεύτρια. Στις 11:25 βγήκε η μαία και μου είπε πως γεννήθηκε το παιδί μου. Ζήτησα να δω τη Δώρα και μου είπαν πως θα τη δούμε στο δωμάτιο. Ξαφνικά άκουσα να λένε: “Τρέξτε και τη χάνουμε”. Με κάλεσε εμένα και τη μητέρα της ο γυναικολόγος και μας είπε πως η Δώρα διασωληνώθηκε και πως ο δρόμος είναι μακρύς. Χάσαμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Πέρασαν οι μέρες και στις 27 Μαΐου με κάλεσε η διευθύντρια της ΜΕΘ και μου είπε πως η Δώρα είναι εγκεφαλικά νεκρή. Την αιτία θανάτου την έμαθα μετά από την ιατροδικαστική».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας εξετάστηκε επίσης ως μάρτυρας η προϊσταμένη νοσηλεύτρια του χειρουργικού τομέα και ένας γιατρός -καθηγητής που διενέργησε την Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο τελευταίος πρόκειται να ολοκληρώσει την κατάθεσή του τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, όταν και θα συνεχιστεί η δίκη μετά τη διακοπή.