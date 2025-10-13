Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν δύο ακόμη διαμάχες που φέρεται να είχε ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», κάτοικοι της περιοχής και συγγενικά πρόσωπα του 68χρονου αποκαλύπτουν ότι ο άνδρας είχε πουλήσει ένα οικόπεδο σε έναν Γερμανό υπήκοο, ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή ως τουρίστας, αλλά είχε δείξει ενδιαφέρον να επενδύσει σε γη.

Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας αξίας 300.000 ευρώ ο Γερμανός αγοραστής ζήτησε από τον 68χρονο να του επιστραφεί το ποσό, καθώς διαπίστωσε ότι το οικόπεδο δεν ήταν οικοδομήσιμο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι μεταξύ των δύο ανδρών ξέσπασε έντονη λογομαχία, με τις Αρχές να έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαμάχη αυτή.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος είχε και άλλη έντονη αντιπαράθεση με μέλος της οικογένειάς του, με το οποίο διατηρούσε στενή σχέση μέχρι τη στιγμή μιας σοβαρής διαφωνίας που οδήγησε στη ρήξη των σχέσεών τους.