Οι αστυνομικές Αρχές κατέληξαν στο πρόσωπο ενός 15χρονου Ρομά, φερόμενου ως δράστη για το αποτρόπαιο περιστατικό αυνανισμού μέσα σε αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο προς Ανθήλη.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου το συγκεκριμένο παιδί ξαναεμφανίστηκε στην περιοχή κλέβοντας μικρό χρηματικό ποσό από πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Αθηνών.

Το επόμενο μεσημέρι στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο 15χρονος συνελήφθη για την κλοπή, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ είχαν ήδη επιβεβαιώσει ότι είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που αυνανιζόταν μέσα στο αστικό λεωφορείο, μπροστά στην 67χρονη γυναίκα που είχε δίπλα της την ανήλικη εγγονή της.

Πρόκειται για έναν 15χρονο που απασχολεί διαρκώς τις αστυνομικές Αρχές. Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, όπως και για τους γονείς του ηλικίας 45 και 44 ετών για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο φερόμενος ως δράστης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να εξεταστούν από το Δικαστήριο Ανηλίκων οι υποθέσεις στις οποίες είναι μπλεγμένος.