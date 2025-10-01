Νεαρός Ρομά που κινούνταν με αστικό λεωφορείο με προορισμό την Ανθήλη αργά το απόγευμα της Τρίτης (30/9/25) άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στα έντρομα μάτια των υπόλοιπων επιβατών και κατάφερε να διαφύγει πριν φτάσει η αστυνομία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

«Ξαφνικά άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει. Και αμέσως ακόμη μία έτρεξε προς εμένα να με ενημερώσει για τον επιδειξία», λέει στο LamiaReport ο οδηγός του λεωφορείου που δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβαινε.

Πρώτη κίνηση του οδηγού ήταν να πάρει και να ειδοποιήσει το «100», ενώ μείωσε την ταχύτητα του λεωφορείου προκειμένου να προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Τότε, τόσο ο νεαρός επιδειξίας, όσο και άλλοι δύο νεαροί Ρομά που ήταν παρέα του, ξεκίνησαν να του φωνάζουν, ενώ με την ευκαιρία που άνοιξε την πόρτα να κατεβεί ένας άλλος επιβάτης που είχε φτάσει στη στάση του, πήδηξαν και εκείνοι έξω από το λεωφορείο και εξαφανίστηκαν στο χωριό. Μάλιστα έφυγαν βρίζοντας και εκτοξεύοντας απειλές.

«Πραγματικά είναι από τις στιγμές που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Η πρόθεσή μου ήταν να τους παραδώσω στην αστυνομία, όμως υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσουν κάποιον από τους επιβάτες και να σπάσουν τα τζάμια ώστε να πηδήξουν έξω, καθώς είχαν ακούσει ότι πήρα την αστυνομία», δήλωσε ο οδηγός.

«Ούτε μεθυσμένοι, ήταν ούτε τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος να κάνει μια τέτοια πράξη απέναντι σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτεροι και από τη μάνα του», συνέχισε.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που έφτασαν γρήγορα στην Ανθήλη, ενήργησαν αναζητήσεις με αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς τόσο ο επιδειξίας, όσο και οι φίλοι του φρόντισαν να εξαφανιστούν με το που κατέβηκαν από το αστικό.