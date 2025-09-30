Ο αστυνομικός με τον οποίο επικοινώνησε η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη λίγο μετά το ατύχημα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου μίλησε για πρώτη φορά και αποκάλυψε τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν.

Ο αστυνομικός υποστήριξε ότι η συνεργάτιδα του Βασίλη Μπισμπίκη δεν ανέφερε ούτε τι ακριβώς έγινε στο ατύχημα, ούτε τα στοιχεία της.

«Λίγο μετά τις 3:25 τηλεφώνησε στο Α.Τ. μια γυναίκα η οποία δεν ανέφερε το όνομα της. Ανέφερε μόνο ότι είναι συνεργάτιδα του κυρίου Βασίλη Μπισμπίκη. Υποστήριξε ότι ο κ. Μπισμπίκης είχε ένα ατύχημα. Σε ερώτηση που της ετέθη για το εάν υπάρχει τραυματισμός, απάντησε ότι δεν υπάρχει τραυματισμός. Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο κ. Μπισμπίκης «βρήκε» ένα όχημα ενώ οδηγούσε.

Εν συνεχεία της υποδείχθηκαν οι επόμενες κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Είτε να μεταβεί περιπολικό στο σημείο και να καταγράψει το συμβάν, είτε – εάν είναι μικρή ζημιά – ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα να καλέσει την ασφαλιστική του εταιρεία και να κάνει φιλική δήλωση ατυχήματος. Η συνεργάτιδα του κ. Μπισμπίκη ανέφερε ότι ο οδηγός του οχήματος δεν είναι στο σημείο, τότε της αναφέρθηκε ότι πρέπει να πάει στο σημείο να δει τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος που χτύπησε και να μιλήσει με την ασφαλιστική του εταιρεία.

Σημειώνω ότι η κυρία που επικοινώνησε:

-Δεν ανέφερε τα πραγματικά γεγονότα τα οποία αποδείχθηκαν στη συνέχεια.

-Δεν ανέφερε ούτε ακριβή διεύθυνση που έγινε το ατύχημα

-Δεν ανέφερε τον ακριβή χρόνο που έλαβε χώρο το ατύχημα.

Κατά την τηλεφωνική συνομιλία δεν μου κατέστη σαφής η εικόνα του ατυχήματος, ούτε αν τα στοιχεία της κυρίας ήταν αληθή. Χωρίς αυτά τα δύο δεδομένα, δεν είχα τη δυνατότητα να ενημερώσω την Άμεση Δράση».