Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/9/2025) στη βόρεια Λαμία, όταν ένας 38χρονος επιτέθηκε στη μητέρα του, ηλικίας 80 ετών, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο άνδρας επιτέθηκε φραστικά και στη συνέχεια σωματικά στη μητέρα του, φτάνοντας στο σημείο να τη χτυπά επανειλημμένα στο κεφάλι. Μάλιστα, την έσπρωξε με δύναμη, προκαλώντας την πτώση της. Η ηλικιωμένη τραυματίστηκε ξανά στο κεφάλι, καθώς χτύπησε στην πόρτα του δωματίου, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί έντονα.

Αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν η —ανύπαρκτη όπως αποδείχθηκε— πρόθεση της γυναίκας να βλάψει το κατοικίδιο σκυλί του 38χρονου. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του δράστη, η μητέρα του «πήγε να χτυπήσει το σκυλί», ενώ η ίδια ισχυρίστηκε ότι απλώς του έδωσε νερό και φαγητό.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, όπου κρίθηκε αναγκαία η ενημέρωση της αστυνομίας. Άνδρες της Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 38χρονο, ο οποίος με εντολή της Εισαγγελίας οδηγήθηκε για ψυχιατρική αξιολόγηση. Παρότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους του Νοσοκομείου Λαμίας, δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και έτσι επέστρεψε στο Τμήμα, όπου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, με επιβαρυντική διάταξη λόγω του ότι το θύμα είναι πρόσωπο ανίκανο να αντιδράσει.

Η 80χρονη και ο δεύτερος γιος της, που δεν διαμένει στη Λαμία, κατέθεσαν πως ο 38χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δεν ακολουθεί τη φαρμακευτική αγωγή που του έχει συνταγογραφηθεί, τόσο από γιατρούς του Νοσοκομείου Βόλου όσο και από ψυχιάτρους στο ΓΝ Λαμίας.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9/2025), ωστόσο η εκδίκαση αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι.

Μέχρι τότε, ο κατηγορούμενος αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει τη μητέρα του σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Η ηλικιωμένη γυναίκα αναμένεται να απομακρυνθεί από την οικία όπου διέμενε με τον 38χρονο και να φιλοξενηθεί προσωρινά στο σπίτι του άλλου της γιου, για την προστασία και την ασφάλειά της.