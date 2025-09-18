Ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πορείας που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ενώ η ένταση ανάμεσα στους διαδηλωτές και τις δυνάμεις των ΜΑΤ είχε ήδη κλιμακωθεί, μία στιγμή έντονης λογομαχίας μεταξύ δύο αστυνομικών κατεγράφη σε βίντεο, προκαλώντας ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το thebest, η διαδήλωση σημαδεύτηκε από επεισόδια. Οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί σε κοντινή απόσταση από το κύριο σώμα της πορείας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση με τους διαδηλωτές που αντέδρασαν στην παρουσία τους. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν έπεσαν δακρυγόνα, προκαλώντας αναστάτωση και χάος.

Εν μέσω της γενικευμένης έντασης, ένας ένστολος, φανερά εκνευρισμένος, έτρεξε προς το μέρος ενός συναδέλφου του, ζητώντας εξηγήσεις σε έντονο ύφος. Η λογομαχία, αν και σύντομη, ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη με τον ένα αστυνομικό να σηκώνει το χέρι του και ρίχνει ένα δυνατό χαστούκι στο κεφάλι του συναδέλφου του.

Το βίντεο έχει γίνει viral, καθώς αποτελεί μια σπάνια καταγραφή της αναρχίας και του χάους που μπορεί να επικρατήσει όχι μόνο στους δρόμους, αλλά και στις ίδιες τις τάξεις της αστυνομίας σε ανάλογες περιπτώσεις.