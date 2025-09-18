Καβγάς στο Παλαιό Φάληρο μεταξύ ταξιτζή και οδηγού μηχανής πήρε άγριες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια, αλλά να βγει και όπλο που εκπυρσοκρότησε.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής και σύμφωνα με το Star όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ταξί τσακώθηκε με μια κοπέλα που πήρε κούρσα.

Η γυναίκα ειδοποίησε τον φίλο της να την περιμένει στο σημείο αποβίβασης και εκείνος έφτασε με τη μηχανή του.

Μόλις είδε το ταξί τσακώθηκε με τον ταξιτζή με ξεκίνησε να τον βρίζει, ζητώντας να βγει έξω.

Ο οδηγός ταξί βγήκε και τον έσπρωξε, με τον οδηγό της μηχανής να τον χτυπάει στο κεφάλι με το κράνος. Τότε, δύο περαστικοί μπήκαν στη μέση να τους χωρίσουν, αλλά ο οδηγός τράβηξε όπλο, το οποίο εκπυρσοκρότησε, ευτυχώς, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος.

Αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε στο Star:

«Φώναξε στον ταξιτζή “άνοιξε την πόρτα, βγες έξω”. Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβρισε, σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος στο κεφάλι ο μηχανόβιος. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής αφού είχε χτυπηθεί 2-3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτ παγκάζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε ποτέ κάποια κίνηση».