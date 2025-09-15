Σκηνές αστυνομικού θρίλερ εκτυλίσσονται το τελευταίο 24ωρο στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, καθώς δύο σοροί ανδρών ανασύρθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τα νερά του Θερμαϊκού. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού, με το ερώτημα «τι συνέβη» να παραμένει αναπάντητο, την ώρα που ούτε οι ταυτότητες των νεκρών έχουν ακόμη εξακριβωθεί.

Η πιο πρόσφατη τραγική ανακάλυψη στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία. Ένας άνδρας νεαρής ηλικίας, περίπου 20 έως 25 ετών, με ύψος γύρω στο 1,70 μ., εντοπίστηκε νεκρός στα νερά του κόλπου από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν το Λιμενικό. Άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση ανάσυρσής του, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποιος ήταν και πώς βρέθηκε στο σημείο.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί, είχε προηγηθεί η ανάσυρση μιας ακόμη σορού – αυτή τη φορά από τη νέα παραλία, στο κομμάτι μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 25 με 30 ετών, με ύψος περίπου 1,80 μ., λεπτή σωματοδομή και μαύρα μαλλιά. Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ο νεκρός φορούσε μαύρη μπλούζα, κοντό μπεζ παντελόνι και υποδήματα.

Η ταυτότητα και των δύο ανδρών παραμένει άγνωστη, γεγονός που επιτείνει το μυστήριο γύρω από τις δύο υποθέσεις. Το Λιμενικό Σώμα έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση ανακοινώσεων, ζητώντας τη συνδρομή των πολιτών που ενδεχομένως να αναγνωρίσουν τα πρόσωπα ή να γνωρίζουν κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίησή τους.