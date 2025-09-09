Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα της Ρόδου η καταγγελία 19χρονης τουρίστριας από τη Σουηδία που κατέθεσε στις Αρχές πως βιάστηκε σε μπαρ του νησιού.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική» φέρεται να σημειώθηκε τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου 2025 ενώ η κοπέλα, σε κατάσταση σοκ μετέβη στην Αστυνομία το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η νεαρή, σύμφωνα με όσα κατέθεσε είχε βγει να διασκεδάσει με τις φίλες της σε περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό τουριστών και θεωρείται δημοφιλές κέντρο της νυχτερινής ζωής του νησιού.

Την ώρα που η παρέα της διασκέδαζε σε μπαρ, η κοπέλα συνάντησε εκεί έναν άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε στην καταγγελία της, μετά την πρώτη συνάντησή τους στο μπαρ, ο άνδρας την παρέσυρε σε διπλανό χώρο διασκέδασης. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησε στην τουαλέτα του μαγαζιού, όπου της επιτέθηκε.

Η 19χρονη επεσήμανε πως ο άνδρας την έσπρωξε βίαια στον τοίχο, σήκωσε το φόρεμά της και, παρά τις έντονες αντιστάσεις και την άρνησή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της. Η ίδια μάλιστα υποστήριξε ότι η κακοποίηση διήρκεσε από τρία έως πέντε λεπτά, προτού εκείνη καταφέρει να τον απωθήσει με δύναμη και να διαφύγει έντρομη από τον χώρο.

Η νεαρή κατέφυγε το πρωί της ίδιας ημέρας στην αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Στην κατάθεσή της, περιέγραψε με λεπτομέρειες τη γνωριμία της με τον άνδρα, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν μαζί και το πώς εκείνος την εξανάγκασε σε σεξουαλική πράξη.

Οι αρχές, ακολουθώντας το πρωτόκολλο σε τέτοιες περιπτώσεις, προχώρησαν αμέσως σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Με εντολή των αρμοδίων, διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση της παθούσας, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν σωματικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν την καταγγελία. Παράλληλα, κατασχέθηκε το εσώρουχό της, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση ώστε να εντοπιστούν βιολογικά ίχνη του δράστη.

Ο φερόμενος ως δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος των ερευνών είναι η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η εξακρίβωση της αλήθειας γύρω από τις συνθήκες του περιστατικού.