Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντόπισε υπόθεση που αφορά γνωστό Έλληνα τράπερ. Ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ, ο οποίος παρακολουθεί διαδικτυακές αναφορές για καλλιτέχνες, αθλητές και influencers, κατέγραψε αναφορά για αγορά από τον καλλιτέχνη ρολογιού γνωστής μάρκας, αξίας 116.000 ευρώ.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο trapper είχε συστήσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του εταιρεία είχε μεταφέρει το σύνολο των δικαιωμάτων του, ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης δήλωνε ότι κάνει φιλανθρωπικό έργο, ζητώντας από τη δισκογραφική του εταιρεία να αποδίδει εισοδήματά του στη μη κερδοσκοπική.

Η ΜΚΟ φρόντιζε να καλύπτει και τις πολυτελείς ανάγκες του καλλιτέχνη όπως την αγορά και διάθεση σε αυτόν supercar, ρολογιών, ακριβών τσαντών και ρούχων. Όπως και το ρολόι των 116.000 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να μην καταβληθούν φόροι για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Στον trapper καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ, ενώ η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις έρευνες τόσο για τη μη κερδοσκοπική εταιρεία όσο και για τη δισκογραφική, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.