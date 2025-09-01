Στα κρατητήρια κατέληξαν μια μητέρα και ο ανήλικος γιος της όταν τα αίματα άναψαν με αφορμή το διάβασμα.

Ο ανήλικος γιος αντέδρασε μετά από τις συνεχείς παρατηρήσεις της μητέρας του για να διαβάζει και την κλότσησε στα πόδια, όπως αναφέρει το patris.gr. Εκείνη με τη σειρά της, όπως καταγγέλλεται, τον έπιασε από τον λαιμό, όχι όμως παρατεταμένα.

Η μεγάλη φασαρία ανάμεσα στον 16χρονο και την 36χρονη μητέρα του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους γείτονες, οι οποίοι ήταν εκείνοι που κάλεσαν την αστυνομία χθες το απόγευμα, για να δουν τι γίνεται σε σπίτι σε γειτονιά του Ηρακλείου Κρήτης.

Οι αστυνομικοί του γραφείου κατά της ενδοοικογενειακής βίας προχώρησαν στη σύλληψη και του ανήλικου και της μητέρας του. Ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η 36χρονη οδηγείται στον εισαγγελέα.