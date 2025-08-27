Θύμα απάτης έπεσε 54χρονος από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το tempo24.news, ο 54χρονος αποφάσισε το Νοέμβριο του 2024 να επενδύσει χρήματα, σε «γνωστή ιστοσελίδα», με στόχο να αποκομίσει πολλαπλάσιο οικονομικό όφελος.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, σήμερα, στις Αρχές, κατέθεσε, τμηματικά, το ποσό των 160.000 ευρώ, σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.

Όταν όμως την περασμένη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, του ζητήθηκαν από την ιστοσελίδα επιπλέον χρήματα προκειμένου να αποδεσμευτεί το υποτιθέμενο κέρδος, αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης.

Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση για τον εντοπισμό των δραστών.