Κατά την επίσκεψή μου στο Μπαχρέιν, έγινα δεκτός από τον Βασιλιά της χώρας Hamad bin Isa Al Khalifa – During my visit to #Bahrain, I was received by HM King of 🇧🇭, Hamad bin Isa Al Khalifa. pic.twitter.com/G5N36UDgli