Καταδικάζουν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ το σκίσιμο της τουρκικής σημαίας από τον Γιάννη Λαγό

«Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζουν απερίφραστα την απαράδεκτη ενέργεια στην οποία προέβη ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Γιάννης Λαγός στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, προσβάλοντας το εθνικό σύμβολο της Τουρκίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΚΟ της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Και προστίθενται τα εξής: «Η προσβολή εθνικών συμβόλων δεν χαρακτηρίζει το ήθος και τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας και δεν έχει θέση στην ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή πολιτική. Τέτοιες ενέργειες, που εκπορεύονται από νεοναζιστικά μορφώματα, τα έχει ήδη καταδικάσει ο ελληνικός λαός».

Ο ευρωβουλευτής που ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Χρυσή Αυγή, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, κρατώντας μια χάρτινη σημαία της γειτονικής χώρας, έλεγε: «Το μοναδικό που της αξίζει είναι αυτό, τίποτε άλλο» και προχώρησε στην κίνηση που προκάλεσε αίσθηση.

Για την κίνηση αυτή, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τοποθετήθηκε μέσω Twitter, όπου ανέφερε: «Αυτά τα ρατσιστικά μυαλά γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα πώς συνθλίβουμε και πετάμε στη θάλασσα αυτούς που τολμούν να επιτίθενται στην ένδοξη σημαία μας. Τα κακομαθημένα παιδιά και οι ρατσιστές της Ευρώπης θα πρέπει να μάθουν ποια είναι η θέση τους. Η Ευρώπη πρέπει να βάλει ένα τέλος στον ρατσισμό και την εχθρότητα απέναντι στο Ισλάμ.

Κανείς δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει ότι η σημαία μας θα συνεχίσει να κυματίζει για πάντα με υπερηφάνεια. Αναμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάρει μέτρα εναντίον αυτού του γελωτοποιού».

Nobody should doubt that our flag will continue to wave proudly forever! Expecting European Parliament to take necessary measures against this clown.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 30, 2020