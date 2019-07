Αποστολάκης για Τουρκία: Πάντα ψύχραιμοι, αλλά μη μας παρερμηνεύουν ως αδύναμους

«Είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και της διευθέτησης των όποιων διαφορών μεταξύ τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου και, ταυτόχρονα, αταλάντευτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες».

Αυτό διεμήνυσε προς πάσα κατεύθυνση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, κατά τη ομιλία του με θέμα την «Άμυνα της Ελλάδας και την Πολιτική Ασφαλείας σε μία ταραχώδη περιοχή» («Greece's Defence and Security Policy in a Turbulent Region»), στο πλαίσιο του Β' κύκλου εργασιών του Διεθνούς Θερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 2019 «New State of Affairs in the Western Balkans and the Eastern Mediterranean».

Όπως είπε, «η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα ένα σύνολο σύνθετων και πολυδιάστατων δυνητικών προκλήσεων και προβλημάτων, με ορθολογικό τρόπο και στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, που να ευνοεί την εξασφάλιση των εθνικών της συμφερόντων. Και σαφέστατα, σε ένα τόσο κρίσιμο γεωπολιτικό χώρο, η αμυντική διπλωματία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας». Και πρόσθεσε: «Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων έχουμε υιοθετήσει πολιτικές που θέτουν ως εθνική προτεραιότητα τη συνεργασία, την ειρήνη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πάροχο ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Η Ελλάδα οικοδομεί γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής διάδρασης».

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο κ. Αποστολάκης επανέλαβε ότι «έχουμε να συμβιώσουμε με έναν δύσκολο γείτονα» και πρόσθεσε: «Αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου και τις διάφορες ανυπόστατες αιτιάσεις, αντιδρώντας πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Η στάση μας αυτή είναι αυτονόητο δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως αδυναμία».

Επίσης, αναφερόμενος στις συζητήσεις στο πλαίσιο των ΜΟΕ Ελλάδας Τουρκίας, επανέλαβε: «Αποτελεί πεποίθησή μου ότι αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας πρέπει να μείνει ανοιχτός. Επιδιώκουμε την ύφεση της έντασης, καθώς, όπως λέω πάντα, η συσσώρευση έντασης εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος και ενέχει την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Εμείς, σε κάθε περίπτωση επιζητούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ίδια στιγμή, όμως, προασπίζουμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η πολιτική βούληση, αλλά και η αποτρεπτική ισχύς και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεών, έχουν καταστήσει το μήνυμα αυτό σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις».

Με αφορμή, δε, την πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξήρε τη στάση της διεθνούς κοινότητας ιδιαίτερα της ΕΕ, που «για πρώτη φορά στέλνει ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της διεθνούς νομιμότητας, και σαφούς υποστήριξης των θέσεων της Κύπρου».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι «επικροτούμε την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κύπρου και παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τους κοινοτικούς εταίρους και συμμάχους για τις επόμενες ενέργειες».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε, επίσης, στις στρατιωτικές και αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας με «σχεδόν όλα τα κράτη της περιοχής, και με άλλα παγκοσμίως».

Ειδικότερα αναφέρθηκε:

Στην τετραμερή Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας-Σερβίας, που «αποτελεί σημαντικό σχήμα ανάπτυξης και συνεργασίας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει δυναμική και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή»,

Στη Συμφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι «η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ θα συντελέσει στην εμπέδωση του αισθήματος σταθερότητας, και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Επιδίωξη μας είναι να καταστεί η χώρα μας, ο κύριος στρατηγικός αμυντικός εταίρος της εν λόγω χώρας».

Στις τριμερείς συνεργασίες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, σχολιάζοντας ότι «ιδιαίτερα η συμμετοχή του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Πομπέο, στην πρόσφατη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αποτελεί απτή απόδειξη της υποστήριξης των ΗΠΑ και ένα ισχυρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση», και τέλος

Στη στρατηγική στρατιωτική σχέση με τις ΗΠΑ, «που βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ» και «ήδη προχωρούμε στην υλοποίηση όσων συμφωνήσαμε», στο πλαίσιο του Πρώτου Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον τον Δεκέμβριο.

Εξάλλου, στην ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον μετασχηματισμό και την προσαρμογή των Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες που «αποτελεί μονόδρομο», επισημαίνοντας την ανάγκη «η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να εξέλθει από το μαρασμό και να ανθίσει εκ νέου, προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, προς όφελος της Ελλάδας» και τονίζοντας ότι «ήδη δρέπουμε τους πρώτους καρπούς αυτής της προσπάθειας», με την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης των υποβρυχίων τύπου 214 από τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ενώ «ολοκληρώνουμε ένα άλλο πρόγραμμα ναυπήγησης, αυτό των νέων Πυραυλακάτων, από ελληνικά χέρια στην Ελευσίνα».

«Παράλληλα», πρόσθεσε, «πραγματοποιήθηκε η παραλαβή ελικοπτέρων από τις ΗΠΑ, δρομολογείται η αναβάθμιση των αεροσκαφών F-16 και υλοποιείται ο εκσυγχρονισμός των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3B. Γίνονται και οι απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των Φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, την ενίσχυση του Στόλου με Φρεγάτες, την αναβάθμιση των αεροσκαφών Mirage και τον εκσυγχρονισμό της αεράμυνας και του συστήματος επιτήρησης. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλλουμε στην πρόοδο των εταιρειών, των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, της ΕΑΒ, των ΕΑΣ και της ΕΛΒΟ».

Περαιτέρω, επανέλαβε την υποστήριξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε κάθε εθνική προσπάθεια για τη χρήση και εκμετάλλευση των πεδίων του διαστήματος και της κυβερνοάμυνας, καθώς «αποφέρει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα και είναι ζωτικής σημασίας για την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια της Χώρας».

«Η σχηματική ανάγνωση της ευρύτερης περιοχής εθνικού ενδιαφέροντος, της πραγματικότητας που διαβιούμε, απαιτεί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας και την προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας, την υιοθέτηση πολιτικών αρχών συνεργασίας και διαλόγου, και την ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής διάδρασης. Αυτό διδάσκει η ιστορία. Αυτό επιτάσσει η σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό κάνει η χώρα μας», είπε ο κ. Αποστολάκης και πρόσθεσε: «Είμαστε υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και της διευθέτησης των όποιων διαφορών μεταξύ τους, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου. Παρά ταύτα, θέλω να είμαι σαφής και κατηγορηματικός. Είμαστε αταλάντευτα προσηλωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας θέσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες».