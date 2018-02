Η εκδοχή του Θεόδωρου Πάγκαλου για όσα έγιναν στα Ίμια το 1996

Τη δική του εκδοχή για όσα έγιναν στα Ίμια τη νύχτα του 1996 παραθέτει με άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

«Ήταν 02.30 το πρωί όταν χτύπησε την πόρτα η γραμματέας του πρωθυπουργού και μας είπε ότι ζητάει να μιλήσει σε κάποιον από τη σύσκεψη η πρεσβεία της Άγκυρας. Ο Σημίτης με αυτό το ύφος που δεν σήκωνε συζήτηση μου είπε θέλοντας προφανώς να διατηρήσει τη μυστικότητα της επαφής: “Θόδωρε πήγαινε να πάρεις το τηλέφωνο. Βγήκα στο μικρό χολάκι όπου βρισκόταν μόνο η γραμματέας και ο ναύαρχος Λεωνίδας Βασιλικόπουλος διοικητής της ΕΥΠ που περίμενε μήπως τον χρειαστούμε», γράφει.

Όπως αναφέρει, «στο πρωθυπουργικό γραφείο της Βουλής γύρω από τον Κώστα Σημίτη σιωπηλές και τραγικές φιγούρες ο τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας – μακαρίτης σήμερα – Γεράσιμος Αρσένης, ο υπουργός Εσωτερικών – σήμερα κρατούμενος – Άκης Τσοχατζόπουλος, ο πρωθυπουργικός σύμβουλος – επίσης μακαρίτης σήμερα – Νίκος Θέμελης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Λυμπέρης και ασφαλώς δεν τους θυμάμαι όλους».

Στη συνέχεια περιγράφει πως ενημερώθηκε για τις δηλώσεις που έκανε η Τανσού Τσιλέρ πως «τούρκοι βατραχάνθρωποι κατέλαβαν τη μικρότερη νήσο “Καρντάκ” και ανύψωσαν την τουρκική σημαία».

Ο κ. Πάγκαλος αφήνει αιχμές για τον ναύαρχο Λυμπέρη τον οποίο χαρακτηρίζει «αξιολύπητο. «Η ατμόσφαιρα στο πρωθυπουργικό γραφείο πάγωσε. Ο Σημίτης γύρισε προς τον ναύαρχο Λυμπέρη και του είπε: “Αρχηγέ, δεν σου ζήτησα να περιφρουρήσεις και τα δύο νησιά;”. Ο ναύαρχος, που είχε φαιό χρώμα, απάντησε: “Δεν μου είπατε τίποτα για το μικρότερο νησί κ. πρόεδρε. Το θεώρησα ακατοίκητο. Έλληνες πεζοναύτες υπάρχουν στο άλλο νησί, το μεγαλύτερο”. Ο Σημίτης μουρμούρισε κάτι μέσα από τα δόντια του, που προφανώς δεν είχε ξαναπεί και ο Λυμπέρης αντεπετέθη: “Εάν δεν έχω την εμπιστοσύνη σας κύριε πρόεδρε, η παραίτησή μου είναι στη διάθεσή σας”».

«Είπα τότε στον αξιολύπητο αρχηγό με έντονο ύφος: “Κύριε αρχηγέ, επειδή προέρχομαι από στρατιωτική οικογένεια, ξέρω ότι επιτελικός αξιωματικός ο οποίος παραιτείται σε ώρα επιχειρήσεων θεωρείται ότι λιποτακτεί και εκτελείται επιτόπου. Αυτό που προτείνετε, η παραίτησή σας δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα πράξη εσχάτης προδοσίας”», συνεχίζει.

Σε άλλο σημείο του άρθρο του στρέφεται κατά του Αργύρη Ντινόπουλου: «Σημαία, πριν ενεργήσει προβοκατόρικα ο δημοσιογράφος και μετέπειτα Βουλευτής της ΝΔ Α. Ντινόπουλος με τη συνεργασία του δημάρχου Καλύμνου, ο οποίος ήταν γνωστός πολιτικός φίλος του Γεράσιμου Αρσένη, δεν υπήρχε σε καμία βραχονησίδα από το πλέγμα των Ιμίων. Η συμφωνία με τον Χόλμπρουκ ήταν προφορική (“no armed elements, no military boats and guns, no flags”): “Όχι στρατιωτικές δυνάμεις, όχι στρατιωτικά πλοία και πυροβόλα όπλα, όχι σημαίες”».

«Μερικοί με κατηγορούν έκτοτε γιατί υπεστάλη η ελληνική σημαία που είχαν ανεβάσει ο Ντινόπουλος, ο δήμαρχος, και ο παπάς της Καλύμνου. Θυμίζω στους υπερπατριώτες ότι οι σημαίες ήταν δύο. Στη μικρή Ίμια υπήρχε η τούρκικη σημαία. Ή έφευγαν και οι δύο ή έμεναν και η γκρίζα ζώνη είχε πια καθιερωθεί. Θυμίζω επίσης ότι το προϋφιστάμενο καθεστώς, πριν από το επεισόδιο δηλαδή, περιελάμβανε μια de facto ελληνική παρουσία στην Ίμια, ένας Καλύμνιος κτηνοτρόφος είχε ένα κοπάδι από πρόβατα πάνω στο μεγαλύτερο νησί και πήγαινε τακτικά εκεί για να τα ποτίσει ή να ενισχύσει τη διατροφή τους. Επίσης, γύρω από τα Ίμια ψάρευαν αποκλειστικά Έλληνες παράκτιοι ψαράδες από την Κάλυμνο και ενίοτε μεγαλύτερα αλιευτικά συγκροτήματα», υπογραμμίζει ο κ. Πάγκαλος.

«Έχω σιωπήσει τόσα χρόνια για λόγους εθνικού συμφέροντος. Θρασύτατα εξυβρίστηκα και συκοφαντήθηκα διαρκώς από πάσης φύσεως πολιτικούς αντιπάλους», καταλήγει.

Η απάντηση Ντινόπουλου

«Αχρεία ψέματα» και «ασχετοσύνη» καταλογίζει ο Αργύρης Ντινόπουλος στον Θεόδωρο Πάγκαλο με αφορμή άρθρο του τελευταίου στην εφημερίδα «Τα Νέα» για τα Ίμια, ενώ κάνει λόγο για απελπισμένη προσπάθεια του πρώην υπουργού Εξωτερικών να παραχαράξει την Ιστορία.

«Τα σημερινά αχρεία ψέματα του Θεόδωρου Πάγκαλου για τα Ίμια (πρωτοσέλιδο άρθρο του στα ΝΕΑ) αποκαλύπτουν εκτός από την ενοχή του για τον χειρισμό της υπόθεσης και κάτι πολύ σοβαρότερο. Την ασχετοσύνη του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι 22 χρόνια μετά ο κ. Πάγκαλος «αγνοεί ότι οι Τούρκοι κατέλαβαν όχι την μικρή, αλλά την μεγάλη Ίμια» αν και «εκείνο το μοιραίο βράδυ ήταν ο υπουργός Εξωτερικών που διαπραγματεύτηκε την εθνική υπόθεση».

Σημειώνει ότι «γελοιοποιείται ισχυριζόμενος ότι πήγα με τον τότε δήμαρχο Καλύμνου Δημήτρη Διακομιχάλη στα Ίμια ( στις 25 Ιανουαρίου 1996) όταν είναι γνωστό ότι έφτασα στα Ίμια τέσσερις ημέρες αργότερα στις 29 Ιανουαρίου 1996 σχεδόν ταυτόχρονα με τους Έλληνες κομάντος (που αποβιβάστηκαν στην μικρή Ίμια) και ενώ η κρίση ήταν σε πλήρη εξέλιξη» και προσθέτει: «Όσες γελοιότητες, όμως και να κάνει ο Πάγκαλος τα Ίμια και ο Οτσαλάν θα τον στοιχειώνουν».

Ο κ. Ντινόπουλος προσθέτει ότι δημοσιογραφική αποστολή του ΑΝΤ-1 έκανε ρεπορτάζ στην μεγάλη Ίμια, «την οποία αυτός και ο Σημίτης είχαν αφήσει αφύλαχτη αφού εκεί αντί να υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες ανέβαιναν ανενόχλητα μικρά παιδιά ( νήπια!) από την Κάλυμνο» αλλά «και στην μικρή Ίμια ύστερα από σχετική άδεια του επικεφαλής της ελληνικής στρατιωτικής δύναμης που μόλις πριν λίγες ώρες είχε αποβιβαστεί σε αυτήν», προσθέτοντας ότι «η ελληνική σημαία που κυματίζει πίσω από τον ρεπόρτερ δεν είναι η σημαία του Διακομιχάλη, αλλά η σημαία που ύψωσε το ίδιο το Πολεμικό Ναυτικό μας».