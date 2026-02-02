Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στη λαμπερή πρεμιέρα της ντοκιμαντέρ «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που ήταν οικοδέσποινα της βραδιάς, να φτάνει με τον 19χρονο γιο της Ρόναν και τη σύντροφό του.

Παρά την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχή που συνόδευσε την άφιξή της στην οδό Πειραιώς, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ήταν ιδιαίτερα θερμή και αναλυτική στις δηλώσεις της. Μίλησε με λόγια θαυμασμού για τη Μελάνια Τραμπ, κάνοντας λόγο για μια «εκπληκτική πρώτη κυρία», αναφέρθηκε στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Η βραδιά είχε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Gala Chic» σε τόνους του άσπρου και του μαύρου. Η προβολή του ντοκιμαντέρ ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ αμέσως μετά, περίπου στις 21:45, ακολούθησε cocktail reception για τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους.

Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε πλέξει το εγκώμιο της Μελάνια Τραμπ, εστιάζοντας στο έργο και την προσωπικότητά της: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική πρώτη κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική πρώτη κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή πρώτη κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Αναφερόμενη στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε, η ίδια τόνισε την τεράστια εμπορική της επιτυχία: «Οι γιοι μας είναι φίλοι και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ απόψε επειδή είναι φανταστική. Είμαι τόσο περήφανη για αυτήν που καταρρίπτει τα ρεκόρ. Τα τελευταία 10 χρόνια, αυτό είναι το πιο επιτυχημένο ντοκιμαντέρ που έχει κάνει ποτέ πρεμιέρα».

Ευχαρίστησε επίσης τους συντελεστές και τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξή του: «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη, χάρη σε εκείνη, τον δικηγόρο Μαρκ Μπέκμαν και τον Μπρετ Ράτνερ, που κατάφεραν να το διοργανώσουν αυτό, αλλά και για την αγάπη και την υποστήριξη του απίστευτου 45ου και 47ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, που στηρίζει τη σύζυγό του όπως κάνει με όλες τις γυναίκες, όπως εμένα, ως την πρώτη γυναίκα πρέσβειρα στην εκπληκτική ελληνική δημοκρατία. Ελπίζω να απολαύσετε το ντοκιμαντερ».

Στη συνέχεια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψή της στη γαλλική πρωτεύουσα: «Το Παρίσι ήταν πολύ ωραίο. Ήμουν εκεί για να στηρίξω την αγαπημένη μου φίλη, τη Σίλια, μια εξαιρετικά ταλαντούχα σχεδιάστρια, οπότε ήταν μια σπουδαία εμπειρία και είχα επίσης υπέροχες συναντήσεις και με τον πρέσβη, Τσαρλς Κούσνερ, ο οποίος είναι αγαπημένος φίλος».

«Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αποκάλυψε στο τέλος της βραδιάς ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να επισκεφτεί την Ελλάδα, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο την ακριβή ημερομηνία.

«Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφτούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».

Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της ναυτιλίας και του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων υπουργοί, βουλευτές, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής, επιβεβαιώνοντας τον έντονο συμβολισμό και το διεθνές ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η αθηναϊκή προβολή του ντοκιμαντέρ.

Έρικ Βασιλάτος-Δήμητρα Βασιλάτου-Κίμπερλι Γκίλφοϊλ-Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός Κίμπερλι Γκίλφοϊλ-Αλεξάνδρα Νίκα-Κωνσταντίνος Αργυρός Χριστιάνα Καίσαρη-Κώστας Καίσαρης Πάρης Δραγνής-Πατρίτσια Δραγνή Λένα Παπαθεολόγου-Θάνος Πλέυρης Γιώργος Ντάβλας και Έλενα Ντάβλα με τον γιο τους και στα δεξιά ο Χάρης Ντάβλας Γιάννης Κεφαλογιάννης