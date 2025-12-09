Η Αθήνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό αθλητικό γεγονός το 2029, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στην ψηφοφορία για τη διοργάνωση των 26ων Θερινού Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών. Η ελληνική υποψηφιότητα, που παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών (ICSD) στο Τόκιο, επικράτησε με 33 ψήφους έναντι 31 του Ζάγκρεμπ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με επιστολή του, είχε στηρίξει την επίσημη υποψηφιότητα της Αθήνας, αναφέροντας ρητά τη δέσμευση, αλλά και την πεποίθησή του, για την επιτυχή προετοιμασία και υλοποίηση της διοργάνωσης.

«Η ανάθεση των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών στην Αθήνα αποτελεί σπουδαία τιμή για την πόλη μας. Αποδεικνύει έμπρακτα για μία ακόμη φορά την εμπιστοσύνη, που μας δείχνει η διεθνής αθλητική κοινότητα στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων υψηλού επιπέδου», δήλωσε ο Χάρης Δούκας.

«Ταυτόχρονα, είναι μια μεγάλη νίκη της συμπερίληψης και της συνεργασίας. Η Αθήνα αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή αυτή την προσπάθεια και στάθηκε στο πλευρό όλων όσοι εργάστηκαν με πίστη, επιμονή και αφοσίωση. Με αυτή τη διοργάνωση στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, Ιωσήφ Σταυρακάκης, ανέφερε: «Η διεθνής αυτή διάκριση αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και το όραμα όλων όσοι συνέδραμαν συστηματικά για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον δήμο Αθηναίων και τον δήμαρχο για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία τους από την πρώτη στιγμή. Ο ρόλος του δήμου Αθηναίων θα είναι καθοριστικός, καθώς η Αθήνα θα αποτελέσει τον κύριο τόπο διεξαγωγής των περισσότερων αγωνισμάτων».