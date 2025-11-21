Κάθε εκδοτικό φαινόμενο έχει ξεπεράσει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχουν εξαντληθεί οι προπαραγγελίες του βιβλίου, ενώ ο εκδοτικός οίκος Gutenberg έχει προχωρήσει ήδη σε δύο ανατυπώσεις.

Αναφερόμενος στην «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, ο Κώστας Δαρδανός από τις εκδόσεις Gutenberg, δήλωσε πως το πολυαναμενόμενο βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, έχει ξεπεράσει κατά 150% τις προσδοκίες. «Έχει ξεπεράσει έναν μήνα πριν την κυκλοφορία του τα επίπεδα του Χάρι Πότερ», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως δήλωσε, μιλώντας στο Mega, το βιβλίο θα υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

«Μάθαμε για την ύπαρξη του βιβλίου από ένα συνέδριο της Καθημερινής πριν από 1,5 χρόνο. Επειδή είχαμε κοινούς γνωστούς, απευθυνθήκαμε και το καλοκαίρι μας κάλεσαν, όπως κάλεσαν και άλλους εκδοτικούς οίκους και προτίμησαν εμάς. Ο τίτλος ήταν του Αλέξη Τσίπρα, το εξώφυλλο δικό μας, αλλά σε αυτά υπάρχει πάντα μία σύμπραξη», είπε ο Κώστας Δαρδανός, επικεφαλής των εκδόσεων Gutenberg.

«Το audiobook της Ιθάκης ήταν επιθυμία του Αλέξη Τσίπρα, όπως και η επιλογή του Αιμίλιου Χειλάκη στην ανάγνωση», δήλωσε ο ίδιος.

«Μιλά για την εποχή θρίλερ, τη χειρότερη εποχή που ζήσαμε στη μεταπολίτευση. Καλά έκανε και τα είπε τώρα. Τότε ήταν νωπά τα γεγονότα και τραυματικά. Ακόμα και τώρα πολλοί λένε ότι δεν θέλουν να θυμούνται εκείνη την περίοδο. Είναι μία χρήσιμη εποχή που μπορούμε να πάρουμε μία απόσταση, απαραίτητη για τον ιστορικό του μέλλοντος», συμπλήρωσε ο κ. Δαρδανός.