Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από σήμερα ο «χρονοκόφτης» στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής και μάλιστα είχαμε και τον πρώτο «παραβάτη» του νέου μέτρου, που ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης.

Σύμφωνα με τον τροποποιημένο Κανονισμό της Βουλής ο χρόνος των ομιλητών ελέγχεται ηλεκτρικά και αυτόματα. Μόλις παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος που δικαιούται κάποιος για να μιλήσει, η εφαρμογή που έχει εγκατασταθεί, διακόπτει αυτόματα τη χρήση του μικροφώνου. Την ίδια ώρα ο σκηνοθέτης του Καναλιού της Βουλής παύει να δείχνει τον ομιλούντα και επιλέγει να δίνει στον τηλεοπτικό αέρα γενικό πλάνο από την αίθουσα της Ολομέλειας.

Να σημειωθεί πάντως ότι με το νέο μέτρο θα υπάρχει και μια μικρή χρονική ανοχή σε όλους τους ομιλητές που ανέρχεται έως και επιπλέον 25% από τα λεπτά που δικαιούνται. Ειδικότερα, οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχουν πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων αντί για 21 λεπτά θα μπορούν να μιλούν έως και 27 λεπτά συνολικά για όλες τις παρεμβάσεις τους, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι ανά συνεδρίαση υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τον λόγο για 13 λεπτά. Άξιο μνείας είναι επίσης το γεγονός πως με τις αλλαγές που εφαρμόζονται πλέον, τα μέλη της κυβέρνησης και οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τον λόγο έως και 3 φορές, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων για να ζητηθεί ο λόγος για όποιον έχει διττή ιδιότητα, όπως π.χ. η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, που παράλληλα έκανε μέχρι πρότινος χρήση και της δεύτερης ιδιότητάς της ως πρώην προέδρου της Βουλής. Σε πρώτη φάση το νέο μέτρο αφορά μονά τις συζητήσεις νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλα πολύ σύντομα θα επεκταθεί και τις ειδικές διαδικασίες, στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις, στον προϋπολογισμό και στις προτάσεις μομφής.

Το Σώμα ενημέρωσε επισήμως για τις νέες αλλαγές ο προεδρεύων και Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας, λίγο πριν ξεκινήσει ο σημερινός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ακολούθως, στο πλαίσιο συζήτησης ερώτησης που είχε καταθέσει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, προς τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Κέλλα για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων στην Ηλεία, είπε χαριτολογώντας προς το προεδρείο ότι «πιθανή υπέρβαση μου στον χρόνο, να μην εκτιμηθεί ως έλλειψη σεβασμού, αλλά θα πρέπει να ελεγχθεί κιόλας, αν λειτουργεί το σύστημα. Θα το δούμε στην πράξη». Και πράγματι, το νέο μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στη δευτερολογία του, όταν το μικρόφωνο σταμάτησε να λειτουργεί λόγω υπέρβασης χρόνου. Ελάχιστα πριν ο κ. Κατρίνης ολοκληρώσει τα όσα έλεγε.