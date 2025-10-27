Στη Βόρεια Ήπειρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών κατά το Έπος του ’40.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις Βουλιαράτες και την Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μία από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.

Στο Μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του, Αλέκος Καραμανλής, με αποτέλεσμα οι μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου να έχουν ένα ξεχωριστό βάρος για τον Κώστα Καραμανλή.

Δείτε τις φωτογραφίες: