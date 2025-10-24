Μια ακόμη από τις γνωστές κόντρες μεταξύ του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Παύλου Πολάκη, είχαμε σήμερα στη Βουλή με αφορμή αυτή τη φορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους κτηνοτρόφους της Κρήτης και τις δικαστικές διαμάχες που έχουν οι δυο τους. Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου συζητείται το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τον βουλευτή του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης να μην ζητήσει και πάλι αναβολή στη μεταξύ τους δίκη, για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:

Γεωργιάδης: Και κάτι παρεμπιπτόντως. Μην πάρετε πάλι αναβολή στο δικαστήριο. να εμφανιστείτε. Να πάμε ήρεμα, πολιτισμένα στο δικαστήριο, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να πείτε ό,τι θέλετε.

Πολάκης: Αν ο δικηγόρος μου έχει άλλη υπόθεση και δεν καταφέρει να την αναβάλει, θα πάρω πάλι αναβολή και θα το κάνω σε ενάμιση μήνα. Δεν φοβάμαι.

Γεωργιάδης: Πάλι δεν μπορεί ο δικηγόρος σας; Και στο δικαστήριο με τον Πουλή πάλι είχε δουλειά.

Πολάκης: Τι να κάνουμε; Έχει πολλές υποθέσεις.

Γεωργιάδης: Ε τότε να τον αλλάξετε.

Πολάκης: Όχι δεν τον αλλάζω. Αυτόν θέλω.

Γεωργιάδης: Εμένα πάλι όλο αυτό σαν προαναγγελία αναβολής μου φαίνεται

Ακολούθως η λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών επεκτάθηκε στις ιδιωτικές δαπάνες Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας στη Μερόπη Τζούφη από τη Νέα Αριστερά που υποστήριξε ότι επί υπουργίας του εκτοξεύθηκαν οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ανέφερε πως «προφανώς τα απόλυτα ποσά που δίνονται τώρα είναι μεγαλύτερα, γιατί αυξήθηκε το ΑΕΠ. Τι να κάνουμε που οι Έλληνες έγιναν πλουσιότεροι επί Μητσοτάκη; Ψήφισαν Μητσοτάκη, έγιναν πλουσιότεροι, αυξήθηκε το ΑΕΠ και θα τον ξαναψηφίσουν για να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι».

Τότε ο κ. Πολάκης άρχισε να φωνάζει πως επί της νυν κυβέρνησης «πλουσιότερος έγινε μόνο ο «Φραπές», που εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», για να διημείφθη ο εξής διάλογος:

Γεωργιάδης: Ο «Φραπές» είναι Κρητικός, εγώ είμαι Μακεδόνας.

Πολάκης: Κολλητός του Αυγενάκη είναι ο «Φραπές».

Γεωργιάδης: Όχι μόνο, και του Ανδρουλάκη. Και η υπόθεση της Κάρλας από τον συνεργάτη του Ανδρουλάκη έγινε. Δεν τα ξέρουμε;

Πολάκης: Που τον βρήκες τον πίνακα της Eurostat που λες για την ιδιωτική δαπάνη υγείας; Εγώ εδώ βλέπω άλλα.

Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο έτσι…

Πολάκης: Λες ψέματα.

Γεωργιάδης: Τα ίδια έλεγες και για το δικαστήριο. Πάει ο δικηγόρος του και ζητάει αναβολή.

Πολάκης: Δεν μπορείς να απαντήσεις στο ότι είπες ψέματα και τώρα το γυρνάς στα δικαστήρια.

Γεωργιάδης: Είπες ψέματα ότι δεν ζήτησες αναβολή, και σου κότσαρα το δικαστικό έγγραφο.

Πολάκης: Λες ψέματα!

Γεωργιάδης: Πίνακας της Eurostat είναι. Με ένα απλό google search το βρίσκεις. Είναι προφανές ότι ο κ. Πολάκης δεν έχει καλή σχέση με το google search

Μετά τον διάλογο, ο υπουργός προέβη σε ανάρτηση στο Χ, όπου έγραψε: «Για να καταλάβετε το γιατί είναι αδύνατον να συνεννοηθώ με τον Πολάκη και γιατί δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έκανε πριν φασαρία στη Βουλή ότι είπα: «ψέματα στη Βουλή για τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας ότι έχουν πέσει επί ΝΔ κλπ» σηκώθηκε και έφυγε κλπ. Ιδού λοιπόν ο επίσημος πίνακας. Όπως βλέπετε το 2018 ήταν 36% και επί ΝΔ αρκετά χαμηλότερα το τελευταίο δημοσιευμένο της Eurostat του 2021 33% εδώ πάει και λίγο πιο πέρα. Γενικά πέφτουμε όχι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά διότι έχουμε μεγάλο κλάδο ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, δεν το θεωρώ κατ’ ανάγκην κακό διότι έχει και πολλά θετικά ως προς την πρόσβαση και την ταχύτητα κλπ. Η πηγή είναι το Global Health Expenditure database, World Health Organization (WHO) στην δεύτερη φωτό έχω και αυτό ακριβώς που ανέφερα στη Βουλή δηλ. το 35% ιδιωτικές δαπάνες υγείας επί Σύριζα και το 33% τώρα επί ΝΔ στο τελευταίο και από Eurostat δημοσιευμένο στοιχείο».