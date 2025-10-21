Με ανάρτηση σχολίασε ο Παύλος Πολάκης τα θετικά σχόλια μεταξύ του Νίκου Καρανίκα και του Άδωνι Γεωργιάδη για τη νέα τηλεφωνική υπηρεσία 1566 στον τομέα της Υγείας. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στους δύο, κάνοντας λόγο για «αυτογελοιοποίηση» και για «νομιμοποίηση του ρεσάλτου».

Ο Παύλος Πολάκης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και έγγραφα, ισχυρίστηκε ότι η λειτουργία του 1566 εντάσσεται σε σύμβαση ύψους 27 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για έναν χρόνο, και πως την υλοποίηση αναλαμβάνει η ΗΔΙΚΑ, την οποία –όπως υποστήριξε– είχε προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Όταν αποφασίζεις να κατεβείς τη σκάλα της αυτογελοιοποίησης, φτάνεις στο τελευταίο σκαλοπάτι και γίνεσαι η μαριονέτα και ο κλόουν του κάποτε εχθρού», έγραψε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, απευθυνόμενος σε Γεωργιάδη και Καρανίκα.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

ΠΡΟΣ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ και ΝΙΚΟ ΚΑΡΑΝΙΚΑ

Οταν αποφασιζεις να κατεβεις τη σκαλα της αυτογελοιοποιησης ,φτανεις στο τελευταιο σκαλοπατι παντα και γινεσαι η μαριονεττα και ο κλοουν του καποτε εχθρου!!

φωτο 2: αναρτηση του Καρανικα για το 1566 που λιβανιζει τον Αδωνη ,οικτιρει το ΣΥΡΙΖΑ γιατι δεν το εκανε και λεει πως «γλυτωνουμε λεφτα που δίναμε στις ιδιωτικες εταιρειες»

Φωτο1 Ο Αδωνης κοινοποιει την αναρτηση του Καρανικα και λεει πως εκανε λαθος για αυτον

Φωτο 3-4-5 -6Φωτογραφιες απο τη συμβαση που χρηματοδοτειται σπο το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ εχει κοστος 27.000.000 ευρω για ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ και μεσα εκει υπαρχει και το 1566.

Φωτο 7 Τη δουλεια θα συνεχιζει να την κανει η ΗΔΙΚΑ οπως φαινεται στην εγκυκλιο που εστειλαν (αυτο ειχαμε προωθησει εμεις οχι οσο γρηγορα επρεπε για λογους που δεν θα γραψω εδω ….)

Φωτο 8-9-10 :Ετσι γινεται η εταιρεια του Δέτση κυριαρχη στο χωρο παιρνοντας δουλειες απο παντου με εντολη Μαξιμου ..

Φωτο 11-12:Αυτο ειναι το «εργο» ΤΡΩΝΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ του ΤΑΑ χωρις να μεινει τιποτα!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ;;;;;;;;

Γι αυτο σου χαιδευει το κεφαλακι ο Αδωνης …Γιατι του νομιμοποιεις το ΡΕΣΑΛΤΟ!!!

ΕΝΤΙΜΗΕΛΛΑΔΑ_ΜΕΧΡΙΤΕΛΟΥΣ