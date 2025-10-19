Η συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και η παρουσία του πρωθυπουργού στην τελετή υπογραφής στην Αίγυπτο έδωσαν το σήμα επανεκκίνησης της ελληνικής διπλωματίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αξιολογεί θετικά την παρουσία του εκεί. Κατ’ αρχάς, ήταν μια καλή ευκαιρία να ανταλλάξει χειραψία με τον Αμερικανό πρόεδρο και να συνομιλήσει μαζί του, να τον προσκαλέσει στην Ελλάδα, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, και εμμέσως να του θυμίσει ότι θα έπρεπε να συναντηθούν και επισήμως στο Λευκό Οίκο.

Κυβερνητικές πηγές εμφανίζονται ικανοποιημένες από την άφιξη της νέας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία δείχνει όχι μόνο ιδιαίτερα δραστήρια στο να ενημερωθεί πλήρως για τις ελληνικές εξελίξεις, αλλά μεσολάβησε για να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού Ελλήνων υπουργών με Αμερικανούς αξιωματούχους. Εκτιμάται, λοιπόν, ότι τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα δοθεί έμφαση στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις με αφίξεις σημαντικών Αμερικανών αξιωματούχων.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και Ντόναλντ Τραμπ

Στα ελληνοτουρκικά, το πρόγραμμα SAFE επηρεάζει τις διμερείς σχέσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών δεν άφησε αναπάντητες τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν που είπε ότι στην ελληνική πολιτική «ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα», σημειώνοντας ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά την Ελλάδα, ενώ τόνισε πως αυτή η πολιτική ρητορική δεν βοηθάει τη σχέση των δύο χωρών και προκαλεί ένταση στην περιοχή.

Χακάν Φιντάν και Γιώργος Γεραπετρίτης

Ο υπουργός της Τουρκίας προέτρεψε τη γειτονική χώρα να «φέρει την Τουρκία στην ημερήσια διάταξη αμέσως», υπονοώντας την ανάγκη για επαναφορά της συζήτησης για τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, που, σύμφωνα με την Άγκυρα, είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή σταθερότητα.

Η Τουρκία θα συμμετάσχει στην επερχόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, όπου θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του, ο οποίος έχει ήδη ζητήσει συνάντηση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται μια προσπάθεια να διατηρηθούν τα «ήρεμα νερά», παραμένει όμως σε εκκρεμότητα η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και φυσικά η συνεδρίαση του Ανώτατου Κοινού Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο, οι αναταράξεις που προκλήθηκαν με αφορμή την υπόθεση της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, έχουν πλέον παρέλθει όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Διότι εκτιμάται ότι υπάρχει πολύχρονη συνεργασία των δύο χωρών και το Κάιρο επιθυμεί να διατηρήσει πάση θυσία ανοικτή τη θύρα καθώς και την πρόσβαση στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Αθήνα να λειτουργεί διαμεσολαβητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ενδεικτικό ότι ο πρόεδρος Σίσι θα παραστεί και εκείνος στο Συμβούλιο Σύνδεσης της 22ης-23ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου και θα έχει ακόμα μια ευκαιρία σύντομης συζήτησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μονή Σινά

Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό ζήτημα της Μονής του Σινά, οι επαφές με την Αίγυπτο συνεχίζονται, με την Αθήνα να ευελπιστεί ότι θα εξασφαλιστεί επισήμως ο ελληνορθόδοξος και λατρευτικός χαρακτήρας της Αγίας Αικατερίνης, ενώ εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται και η ενθρόνιση του νέου ηγουμένου Συμεών, αφού πρώτα εκδοθεί το απαραίτητο προεδρικό διάταγμα.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας με τη Λιβύη, εδώ τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, αφού η Τουρκία με τη στρατιωτική παρουσία με εκπαιδευτές και εξοπλισμό στη δυτική Λιβύη και στήριξη της κυβέρνησης στην Τρίπολη, η οποία, άλλωστε, από το 2019 έχει υπογράψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχει καταφέρει να διεισδύσει για τα καλά στη χώρα. Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα επιχειρεί να συνεργαστεί στενότερα και με τη Βεγγάζη, δελεάζοντας τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και την οικογένειά του.