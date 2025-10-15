Tο εκθεσιακό περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Μια θάλασσα πράσινο: δημιουργώντας ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας», στην 23η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (#EURegionsWeek) που διεξάγεται στις Βρυξέλλες, εγκαινίασε ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο, ο περιφερειάρχης Αττικής παρουσίασε στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό, μαζί με την πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα δύο έργα πνοής που υλοποιούνται στο λεκανοπέδιο με κοινοτική χρηματοδότηση:

Το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο και το ολιστικό πρόγραμμα αναβάθμισης των τριών Μητροπολιτικών Πάρκων της Αττικής.

Την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου) που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε τις αποφασιστικές κινήσεις της περιφερειακής Αρχής, χάριν των οποίων εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για «ένα έργο που βρισκόταν στο όριο της απένταξης εξαιτίας αδικαιολόγητων καθυστερήσεων».

«Το “Αέναον” δεν είναι ένα έργο βιτρίνας αλλά ένας δημόσιος χώρος που θα ανήκει σε όλους, από τον παππού με το εγγόνι του μέχρι τον αθλητή και τον επισκέπτη», σημείωσε και ενημέρωσε ότι ο διεθνής διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο το 2028 να παραδοθεί στους πολίτες ένας πρότυπος πνεύμονας πρασίνου 741 στρεμμάτων.

Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε για τη στήριξη τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην παραχώρηση των γειτονικών εγκαταστάσεων του Tae Kwon Do από το ΤΑΙΠΕΔ στην Περιφέρεια, «με σκοπό να δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο». Πρόσθεσε, δε, ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου 17,5 χιλιομέτρων, που θα συνδέει όλα τα μεγάλα έργα του παράκτιου μετώπου.

Όσον αφορά τη βιωσιμότητα των έργων, ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τη δημιουργία φορέα διαχείρισης του Πάρκου, με τη συμμετοχή των όμορων δήμων. «Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μία πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», τόνισε.

Ο περιφερειάρχης Αττικής συνέδεσε το έργο με τη συνολική στρατηγική αναβάθμισης των τριών Μητροπολιτικών Πάρκων της Περιφέρειας, του Πεδίου του Άρεως, του Αττικού Άλσους και του Πάρκου Τρίτση, υπογραμμίζοντας ότι «θα διατεθούν 27 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 46 κομβικών παρεμβάσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε δημόσιους ανοικτούς χώρους, πλήρως προσβάσιμους, ασφαλείς και λειτουργικούς».

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι να ενταχθούν σε αυτήν την ολιστική πολιτική, με τη δεύτερη φάση της ΟΧΕ, ακόμη δύο πνεύμονες πρασίνου: Ο Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και το Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Απώτερος στόχος μας είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου όλης της Αττικής με τις γειτονιές, καθώς και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το λεκανοπέδιο. Είναι στοίχημα ευθύνης προς τα παιδιά μας», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

Η κ. Βόζεμπεργκ, αναφερόμενη στην προσωπικότητα του κ. Χαρδαλιά είπε ότι είναι ένας άνθρωπος των έργων, «αυτό ακριβώς που στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία» και συμπλήρωσε πως όλα τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν δώσει αγώνα για τη μόχλευση σημαντικών κοινοτικών πόρων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών. Σημείωσε ότι η ανάπλαση στον Φαληρικό Όρμο είναι «ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη, που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τη ναυτιλία, η χρηματοδότηση του οποίου εντάχθηκε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Η ίδια τόνισε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. «Έργα τέτοιας κλίμακας ενισχύουν θεματικές μορφές τουρισμού, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», επεσήμανε. Υπογράμμισε ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον τουρισμό έχουν διπλασιαστεί και εξήρε τον καθορισμό αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων από τον περιφερειάρχη Αττικής, καθώς «αυτό αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο από τους κοινοτικούς θεσμούς για την έγκριση και για τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους».