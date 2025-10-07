«Η ανεργία έχει περιοριστεί στο 8%, πλέον έχουμε φτάσει σε αυτό που λέγεται σκληρός πυρήνας της ανεργίας και οφείλουμε να προχωρούμε στρατηγικά και στοχευμένα εκεί που εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης». Αυτό ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, Νίκη Κεραμέως, εισηγούμενη το νομοσχέδιο για τη «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Όπως σημείωσε η υπουργός, αυτό το νομοσχέδιο «έχει υπαγορευτεί από την ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης που έχει η αγορά εργασίας τα τελευταία χρόνια. Μια δυναμική που αποτυπώνεται στην πορεία της ανεργίας, που για πρώτη φορά τα τελευταία 17 χρόνια έχει υποχωρήσει στο 8% και αφετέρου στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων που σημειώνει κάθε μήνα ρεκόρ με τις μεγαλύτερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ».

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι «οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας που καταγράφονται δεν μας οδηγούν στον εφησυχασμό, αντιθέτως, επειδή κατανοούμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτό που λέγεται σκληρός πυρήνας της ανεργίας, οφείλουμε και προχωρούμε πιο στρατηγικά και στοχευμένα εκεί που εντοπίζονται σημαντικά περιθώρια βελτίωσης».

«Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη νέα δυναμική, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες απασχόλησης εξασφαλίζοντας μια καλύτερη καθημερινή επαγγελματική δυνατότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Με περαιτέρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εργασιακών συνθηκών, ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες με ιδιαίτερή -θα έλεγα- συμφιλίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής», πρόσθεσε.

Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε ότι έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου 45 προτάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αλλά και από τον διάλογο με τους θεσμικούς εταίρους.

Τα 97 άρθρα του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, μπορούν να κατανεμηθούν σε τρεις άξονες που είναι οι εξής: Ρυθμίσεις υπέρ των εργαζομένων. Ρυθμίσεις υπέρ των επιχειρήσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στις εργασιακές σχέσεις. Διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου με σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την επικαιροποίηση εργατικών διατάξεων, την εισαγωγή κοινωνικών-ασφαλιστικών ρυθμίσεων που ευνοούν εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις, την εναρμόνιση με διεθνείς συμβάσεις, την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό της Επιθεώρησης Εργασίας.

Για το 13ωρο

Η υπουργός παρατήρησε ότι στον δημόσιο διάλογο, μέχρι σήμερα, έχει μονοπωλήσει μόνο ένα άρθρο, αυτό που αφορά τη δυνητική εργασία των 13 ωρών, και κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πουν ξεκάθαρα πώς τοποθετούνται και στα υπόλοιπα 96 άρθρα του νομοσχεδίου για να ξέρουν οι εργαζόμενοι.

Για το επίμαχο άρθρο «του δήθεν 13ώρου» είπε η κ. Κεραμέως είναι «ψευδής η εικόνα που αφήνεται να εννοηθεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα θα δουλεύουν εφεξής 13 ώρες την ημέρα κάθε μέρα όλον τον χρόνο. Αυτό δεν ισχύει και η στρέβλωση της συζήτησης δεν βοηθάει κανέναν, δημιουργεί άσκοπες εντάσεις και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Αποσαφήνισε, δε, ότι «η δυνατότητα της 13ωρης απασχόλησης ισχύει και σήμερα στη χώρας μας αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. Αυτό που αλλάζει είναι η διόρθωση μιας στρέβλωσης. Ο εργαζόμενος αντί να μπορεί να εργάζεται σε δύο ή περισσότερους εργοδότες, να μπορεί να εργάζεται σε έναν εργοδότη με 40% αύξηση παραπάνω απολαβές. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στους κανόνες της ΕΕ που προβλέπει ανάπαυση 11 ώρες την ημέρα και ήδη πάνω από 10 κράτη-μέλη επιτρέπουν σήμερα είτε άμεσα είτε έμμεσα η υπερωριακή απασχόληση να μπορεί να φτάσει τις 13 ώρες την ημέρα. Επίσης, απαιτείται η συναίνεση του εργαζομένου και ρητά προβλέπεται ότι η άρνηση παροχής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε σε απόλυση ούτε να επιφέρει την οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση κατά του εργαζόμενου μετά από την ενσωμάτωση της πρότασης της ίδιας της ΓΣΕΕ».

«Αυτό το 13ωρο δεν αφορά όλο το έτος αλλά μόνο έως 37,5 ημέρες κατά έτος, αναλογικά όχι άνω των τριών ημερών τον μήνα και παράλληλα σε συμμόρφωση με τους λοιπούς προστατευτικούς των εργαζομένων κανόνες, όπως τις 48 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο το τετράμηνο, έως 150 ώρες τον χρόνο. Προβλέπεται, επίσης, προσαύξηση στην αμοιβή κατά 40% για κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας, ενώ σήμερα δεν υπάρχει καμία προσαύξηση σε όποιον επιλέγει να κάνει μια δεύτερη δουλειά», υπογράμμισε.

Η υπουργός παρατήρησε ότι με τη μείωση της ανεργίας που υπάρχει σήμερα, η θέση του εργαζόμενου είναι διαφορετική και αισθητά ενισχυμένη από παλαιότερα και είναι ευκολότερο να βρει εργαζόμενος μία δουλεία παρά να βρει η επιχείρηση εργαζόμενο, άρα ο εργαζόμενος έχει μεγαλύτερες δυνατότητες αντίστασης.

Η κυρία Κεραμέως, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, στην εισαγωγική τοποθέτησή της, ανέλυσε με παραδείγματα τις υπόλοιπες διατάξεις του σχεδίου νόμου και εξήγησε γιατί αυτές απαιτείται να γίνουν. Παράλληλα κατέθεσε στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές στην εργασία που έχουν συντελεστεί τα τελευταία πέντε χρόνια, λέγοντας πως «όλοι οι αριθμοί δείχνουν ότι κινούμαστε σε θετική κατεύθυνση».