Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, σχετικά με την επίθεση που σημειώθηκε στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστου Καπετάνου, προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο».