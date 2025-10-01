Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος συνεχίζει για 17η ημέρα την απεργία πείνας στο Σύνταγμα, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης του ΠΑΜΕ, στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κ. Κουτσούμπας άφησε ιδιόχειρο μήνυμα στον Πάνο Ρούτσι, τον οποίο αποκάλεσε «αγωνιστή πατέρα», γράφοντας: «Είμαστε στο πλευρό σου! Ολόκληρος ο ελληνικός λαός στέκεται δίπλα σου, μέχρι την τελική δικαίωση, μέχρι να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, ώστε να μην ξαναζήσουμε τέτοιες τραγωδίες. Με σεβασμό και αλληλεγγύη».

Εκτός από τον κ. Ρούτσι, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ είχε επίσης συνάντηση με την Ελένη Βασάρα, Γραμματέα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, καθώς και με τον Γιώργο Τσακλίδη και άλλους συγγενείς θυμάτων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Πάνος Ρούτσι παραμένει στην πλατεία Συντάγματος, παρά τις παραινέσεις να απομακρυνθεί από το πολυσύχναστο σημείο.