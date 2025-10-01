Εντός του Οκτωβρίου, και όπως όλα δείχνουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο, αναμένεται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα, όπου αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τόσο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο και οι εξελίξεις στη Γάζα υπό το πρίσμα των συμμαχιών που έχουμε χτίσει στην ανατολική Ευρώπη, πρωτίστως με το Ισραήλ. Η ειδική συνεδρίαση που ζήτησε από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να ενημερωθεί η εθνική αντιπροσωπεία για όλα τα κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ερμηνεύεται ως μια δυναμική απάντηση του Μαξίμου στην κριτική της αντιπολίτευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται στον απόηχο της ακύρωσης του πολυσυζητημένου ραντεβού στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας μας. Ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει, μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, να ξεκαθαρίσει τη θέση της κυβέρνησης και να απαντήσει σε όσα του προσάπτουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε πέντε άξονες στηρίζεται η επιλογή του πρωθυπουργού

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιλογή του πρωθυπουργού στηρίζεται σε πέντε άξονες. Πρώτον, θέλει με αυτό τον τρόπο να καταδείξει ότι η ευθύνη για τη μη πραγματοποίηση της συνάντησης με τον Τούρκο πρόεδρο ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Άγκυρα και όχι στην Αθήνα η οποία τάσσεται παραδοσιακά υπέρ του διαλόγου και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Κατά δεύτερον, θα επιχειρηθεί να καταδειχθεί πως στα κρίσιμα εθνικά θέματα η κυβέρνηση ενεργεί με απόλυτη διαφάνεια και θεσμικό τρόπο. Τρίτον, μέσα από τη συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να αναγκάσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν ξεκάθαρα για το σύνολο των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για το εάν συμφωνούν με τις εθνικές θέσεις έναντι των εξ ανατολών γειτόνων μας. Τέταρτον, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι η κυβέρνηση από μια τέτοια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση θα βγει κερδισμένη, είτε εξασφαλίζοντας κάποιο βαθμό συναίνεσης είτε αναδεικνύοντας πως η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει ακόμη και τα εθνικά ζητήματα καθαρά και μόνο με μικροκομματικά κριτήρια κάτι που είναι βλαπτικό για τη χώρα και τα συμφέροντά της.

Πέμπτον, αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ημέρες πριν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, είχε ζητήσει ξεχωριστή συζήτηση στη Βουλή αποκλειστικά για τις εξελίξεις στη Γάζα. Με την κίνησή του τώρα αυτή ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίζεται να προχωρά αυτό το αίτημα ε ένα βήμα παραπέρα, διευρύνοντας το πλαίσιο ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής. Οπότε στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση θα ακούσουμε τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις τόσο για τα ελληνοτουρκικά όσο και για τις εξελίξεις στη Γάζα, με αφορμή και το σχέδιο για την επόμενη ημέρα στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρόεδρο Βενιαμίν Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα πάντως, κυβερνητικά στελέχη βγαίνουν και υπεραμύνονται των όσων συνέβησαν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφορικά με την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν. Μόλις χθες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Facebook επεσήμανε πως μεγάλο μέρος του δημόσιου λόγου – και από τα δεξιά και από τα αριστερά της ΝΔ – επιχείρησε να παρουσιάσει το πρωθυπουργικό ταξίδι στη Νέα Υόρκη ως «φιάσκο», εξαιτίας της μη συνάντησης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ή τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, το πραγματικό διπλωματικό φιάσκο ήταν «το ταξίδι του Ερντογάν». Σύμφωνα με τα γραφόμενά του: «Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε F-16 Viper, νέα F-35 και στήριξη απέναντι στο Ισραήλ, αλλά δεν πήρε τίποτε. Αντίθετα, υποχρεώθηκε να συμφωνήσει με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα – το ακριβώς αντίθετο από όσα υποστήριζε». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο κ. Ερντογάν δεσμεύθηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να ικανοποιήσει τις ΗΠΑ – κάτι που, θα έθετε σε κίνδυνο το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της τουρκικής οικονομίας και τις σχέσεις με τη Ρωσία. «Αντί να κατηγορούμε τον Μητσοτάκη και τον Γεραπετρίτη, σκεφτείτε τι θα λέγαμε σήμερα αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «η εξωτερική πολιτική θέλει τρόπο και ψυχραιμία – όχι κραυγές και κινήσεις εντυπωσιασμού».