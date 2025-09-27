Η αυλαία έπεσε στο ταξίδι του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με την ομιλία του στην έδρα του Οργανισμού μέσα από την οποία έστειλε μηνύματα στην Τουρκία αλλά και σε παραδοσιακούς συμμάχους όπως το Ισραήλ προειδοποιώντας το Τελ Αβίβ ότι αν συνεχίσει τον πόλεμο θα χάσει και τους παραδοσιακούς του συμμάχους.

Όσον αφορά στην Άγκυρα η χώρα μας έχει πλέον καταστήσει σαφές ότι η συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE εξαρτάται από την Ελλάδα και την άρση της απειλής του casus belli.

Για την κυβέρνηση τα πράγματα είναι ξεκάθαρα: είμαστε υπέρ του διαλόγου, έχουμε μόνο ένα σημαντικό εκκρεμές ζήτημα με τη γειτονική μας χώρα, την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και πάντα δηλώνουμε έτοιμοι να εργαστούμε για την επίλυσή του με βάση τους διεθνείς κανόνες και το διεθνές δίκαιο.

Σε γενικές γραμμές στην Αθήνα εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το ταξίδι του πρωθυπουργού και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη με ηγέτες, επενδυτές και επικεφαλής οργανισμών.

«Η φωνή της Ελλάδας ακούστηκε», έγραφε η ανάρτηση που έκανε ως κλείσιμο αυτού του ταξιδιού ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και μπορεί να ματαιώθηκε η πολυσυζητημένη συνάντηση που ήταν να πραγματοποιηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο αλλά όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη «δεν αλλάζει ο ρους των ελληνοτουρκικών σχέσεων από αυτήν».

Αυτό που τονίζεται είναι ότι θα βρεθεί τόπος και χρόνος να γίνει μια συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν το επόμενο διάστημα αλλά όχι στη Δανία όπου θα γίνει το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν θα μεταβεί στην Κοπεγχάγη.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ακόμα ότι δεν θα αργήσει μια συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ, άλλωστε οι σχέσεις των δυο ηγετών πηγαίνουν πίσω στην πρώτη θητεία του Αμερικανού προέδρου και η χημεία ανάμεσά τους είναι κάτι παραπάνω από καλή.

Πολύ καλές εντυπώσεις άφησε και η πρώτη γνωριμία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη νέα Αμερικανίδα πρέσβη Κίμπερλι Γκιλφόιλ η οποία θα έρθει στην χώρα μας τον Οκτώβριο. Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη είναι πλήρως ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα και φαίνεται να έχει μελετήσει πολύ την περιοχή μας.

Όσο για το ζήτημα των F35 και τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κυβερνητική πηγή θύμιζε ότι ότι οι τεχνικές συζητήσεις διεξάγονται εδώ και 5 χρόνια αλλά και τον ρόλο του Κογκρέσου.

Και εξηγούσαν ότι το 2019 όταν ανέλαβε η ΝΔ την διακυβέρνηση του τόπου η Τουρκία είχε παραγγείλει 100 F35, ενώ εμείς δεν είχαμε καν ούτε ένα αναβαθμισμένο F16 και δεν γινόταν καν λόγος για το πρόγραμμα των F35.

Σήμερα όμως έχουν παραδοθεί τα 42 αναβαθμισμένα F16, από τα 82 και είμαστε στο πρόγραμμα των F35 ενώ η Τουρκία παλεύει να μπει.

Κυβερνητική πηγή τόνιζε μάλιστα με έμφαση ότι θα πρέπει να πάψουμε να ετεροπροσδοριζόμαστε από τις κινήσεις της Τουρκίας αλλά μοναδικό μας μέλημα είναι και θα είναι να γίνονται οι κινήσεις που θα θωρακίζουν τη χώρα.

Και να μην ξεχνάει κανείς, όπως σημείωνε, ούτε στο εσωτερικό ούτε στο εξωτερικό πού ήταν η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας το 2019 και πού είναι σήμερα.

Στην Αθήνα επίσης αισιοδοξούν για το θέμα του καλωδίου με την Κύπρο με ανώτατα κυβερνητικά στελέχη να τονίζουν ότι διέκριναν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ενεργό ενδιαφέρον να γίνει το έργο.

Τέλος, στην συνάντηση που είχε με τον γ.γ. του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον ενημέρωσε σύμφωνα με πληροφορίες για τις τεχνικές συζητήσεις που ξεκίνησαν με τη Λιβύη για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Κυβερνητικές πηγές εξηγούσαν ότι είμαστε δυο χώρες με αντικείμενες ακτές και η Τουρκία δεν έχει κανέναν λόγο σε όσα συζητούμε.