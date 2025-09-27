Δεξίωση στη Νέα Υόρκη παρέθεσε ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τη σύζυγό του Μελάνια, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ηγέτες πολλών χωρών, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι να φωτογραφίζονται με το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Η δεξίωση αποτέλεσε σημείο συνάντησης και επαφών, με τη Μελάνια Τραμπ να κερδίζει θετικά σχόλια για την παρουσία της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, τόσο στη δεξίωση όσο και νωρίτερα, στις παρεμβάσεις του στη συνέλευση δεν παρέλειψε να αναφερθεί σκωπτικά στα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπισε κατά την προσέλευσή του στην ολομέλεια, τονίζοντας με δόση χιούμορ ότι «αυτά που πήρα από τα Ηνωμένα Έθνη είναι μία χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και ένας επίσης χαλασμένος τηλεϋποβολέας».