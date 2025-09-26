Υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες από ελληνικής πλευράς που επικαλείται το ΣΚΑΪ, η συνάντηση αυτή θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου νωρίτερα την Παρασκευή εκφώνησε ομιλία. Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, ζητώντας την ανάκληση του casus belli υπογραμμίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».