Για «κοπτοραπτική» όσον αφορά τις αναφορές της στη Μαρία Καρυστιάνου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε κομματική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, σε δηλώσεις της στα Παραπολιτικά 90,1. Σημειώνεται πως η κ. Διαμαντοπούλου, μιλώντας στην κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ είπε για τα Τέμπη: «Δεν πρέπει να γίνουμε παρακολούθημα της Καρυστιάνου ή της Κωνσταντοπούλου».

Αρχικά, κληθείσα να σχολιάσει την επίθεση που δέχεται για τις αναφορές που έκανε στην κα Καρυστιάνου και την κα Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Όπως όλοι οι Έλληνες και εγώ σέβομαι βαθιά και τον πόνο της κας Καρυστιάνου και τον αγώνα που δίνει για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο ευαίσθητοι Έλληνες και πολίτες. Σε αυτό το θέμα παραμένουμε σχεδόν όλοι ενωμένοι δίπλα της σε αυτή την τιτάνια προσπάθεια και στη Βουλή και στους θεσμούς και παντού. Πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι. Η κα Καρυστιάνου ηγείται μιας προσπάθειας, μια κίνηση διαμαρτυρίας για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Αυτό που είπα εγώ έξι μέρες πριν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα κοινοβουλευτικό, έχει ένα θεσμικό ρόλο για μαχητική αντιπολίτευση και έχει ως στόχο τη διακυβέρνηση, δεν μπορεί λοιπόν και δεν πρέπει να γίνει κόμμα διαμαρτυρίας».

Και σημείωσε: «Η ομιλία μου αυτή έγινε πριν από έξι ημέρες, κανένα πρόβλημα δεν είχε υπάρξει για μέρες, χθες ξαφνικά την ίδια ώρα παρουσιάζεται απόκομμα με κοπτοραπτική και με ίδιο τίτλο σε πάρα πολλά site. Το ίδιο γίνεται με την ομιλία του κ. Γερουλάνου επίσης πέντε μέρες πριν στην Πέλλα και επαναφέρεται στη συζήτηση οι δηλώσεις του κ. Δούκα πριν από δέκα μέρες. Όλα αυτά γίνονται ένα πακέτο και αντί η συζήτηση να γίνεται στο τεράστιο ζήτημα που ήταν εχθές η εξωτερική πολιτική και το θέατρο που παίζεται στο κοινοβούλιο έρχεται όλη η συζήτηση το ΠΑΣΟΚ και αρχίζει η γνωστή φιλοσοφία αν το ΠΑΣΟΚ αντέχει ή δεν αντέχει, τα εσωτερικά του προβλήματα κ.ο.κ.». Ερωτηθείσα σε ποιον αποδίδει όλες αυτές τις ενέργειες, απάντησε: «Είναι πολύ εμφανές πια ότι υπάρχει ένας υπερ-εξοπλισμός της ΝΔ στη διακίνηση ειδήσεων και στο pushάρισμα των ειδήσεων και πως αυτά πακετάρονται».

Για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείσα αν αποκλείει το ενδεχόμενο να προέρχεται όλη αυτή η αναταραχή μέσα από το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Το αποκλείω τελείως» και ερωτηθείσα αν συμφωνεί με τις απόψεις του κ. Γερουλάνου σημείωσε ότι: «Έχουμε ένα πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις και πρέπει να πάμε καλύτερα και πρέπει να πάμε γρήγορα αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού που είπε και για να το κάνουμε πρέπει να παλέψουμε όλοι και να δουλέψουμε επί της ουσίας, επί του προγράμματος».

Στη συνέχεια, ερωτηθείσα που αποδίδει την αδυναμία να προωθήσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ και αν εκτιμά ότι είναι υπονόμευση του αρχηγού του, εξήγησε: «Δεν βλέπω υπονόμευση, βλέπω μια συνολική ανάγκη που έχουμε να κινηθούμε σε πολύ σταθερή γραμμή όσον αφορά το περιεχόμενο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια ομοβροντία και μια δυνατότητα και επικοινωνία να μπαίνει στην ουσία των θεμάτων και των ζητημάτων».

Για τις συνεργασίες

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενες προεκλογικές συνεργασίες, τόνισε: «Αποκλείεται να κάνουμε έναν συνασπισμό και αποκλείεται γιατί υπάρχει απόφαση του συνεδρίου, ήταν η γραμμή και η θέση όλων των συνυποψηφίων προεκλογικά ότι το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί αυτόνομα. Είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ ήτανε πάντοτε το κόμμα το οποίο ενσωμάτωνε και τις δυνάμεις της Αριστεράς και τις δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας και τις δυνάμεις του Κέντρου, ήταν ένας βασικός πυλώνας και αυτό το άνοιγμα και αυτή η πρόσκληση υπάρχει προς όλους. Προς όλους και τους πολίτες και τα στελέχη όχι όμως προσπάθειες οι οποίες έγιναν και στο παρελθόν». Και πρόσθεσε: «Έχουμε πει ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πετύχει τον στόχο του που είναι να είναι πρώτο κόμμα εμείς θα καταθέσουμε το πρόγραμμα μας και οι άλλοι θα αποφασίσουν. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα και μετά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και θα δούμε πως θα κινηθούμε γιατί οι άλλοι θα πρέπει να αποφασίσουν, εμείς δεν θα κινηθούμε από τις κόκκινες γραμμές του προγράμματός μας».

Για Ερντογάν

Ερωτηθείσα εάν η ακύρωση, από τη μεριά της Τουρκίας, της συνάντησης Ερντογάν με Μητσοτάκη, μπορεί να θεωρηθεί ως μια ήττα, εξήγησε:

«Η συνάντηση ακυρώθηκε όχι επειδή δεν υπήρχε χρόνος, βρίσκεται χρόνος. Ο Ερντογάν στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούσε να είναι πιο προκλητικός, έθεσε ξανά το θέμα της αναγνώρισης των κατεχόμενων, ουσιαστικά είπε δεν θα κάνετε τίποτα χωρίς εμένα στο Αιγαίο. Ήθελε να πάει στον Τραμπ και να παρουσιάσει ότι έχουμε ήρεμα νερά, όλα είναι λυμένα με την Ελλάδα, έχουμε δικά μας ζητήματα. Η ακύρωση έγινε για να προωθήσει αυτός την δική του ατζέντα”.