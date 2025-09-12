Μια σημαντική απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης επιχειρεί να δώσει λύση σε δύο από τα πιο σύνθετα και ευαίσθητα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροδικαστικές Αρχές: τη διαχείριση μαζικών θανάτων και τις διαδικασίες που αφορούν άγνωστες ή αζήτητες σορούς.

Με απόφαση του υπουργού, Γιώργου Φλωρίδη, συστάθηκε πολυμελής επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί τα πρωτόκολλα λειτουργίας για τέτοιες περιπτώσεις. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, που θα επιτρέπει την ταχύτερη, πιο ανθρώπινη και πιο αποτελεσματική μεταθανάτια διαχείριση, προστατεύοντας τόσο τη μνήμη των θυμάτων όσο και τα δικαιώματα των οικογενειών τους.

Η ανάγκη για αυτή την πρωτοβουλία θεωρείται επιτακτική, καθώς μέχρι σήμερα η διαδικασία ταυτοποίησης και σύγκρισης γενετικού υλικού καθυστερούσε για μήνες. Το αποτέλεσμα ήταν να παραμένουν άλυτες πολλές υποθέσεις και να ταλαιπωρούνται οι συγγενείς θυμάτων. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται η επιτάχυνση και η μεγαλύτερη αξιοπιστία στις διαδικασίες.

Στην προεδρία της επιτροπής τοποθετήθηκε ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής, Νίκος Καρακούκης.

Στα μέλη της συγκαταλέγονται προσωπικότητες με μακρά εμπειρία, όπως ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, ο πρόεδρος του Silver Alert Γεράσιμος Κουρούκλης, η εκπρόσωπος του «Χαμόγελου του Παιδιού» Ειρήνη Ριζοπούλου και ο πολιτικός μηχανικός Φίλιππος Κυρίτσης. Συμμετέχουν ακόμη στελέχη από δημόσιες υπηρεσίες και το υπουργείο Δικαιοσύνης, αξιωματικός του Λιμενικού, δικαστική ανθρωπολόγος, κοινωνική λειτουργός και αστυνομικός υποδιευθυντής.

