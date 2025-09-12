«Έχουμε κενά και προσπαθούμε να τα καλύψουμε νωρίτερα καλώντας τη δεύτερη φάση των αναπληρωτών στις 25 – 26 Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως γίνεται Οκτώβρη», τόνισε η υπουργός Παιδείας και θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη.

«Το καλό είναι ότι στην πρώτη φάση κλήθηκαν παραπάνω από 24.000 αναπληρωτές, ενώ 48.500 εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί από το 2019 και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα επανεξεταστούν κενά και ελλείψεις».

«Εμφανίστηκαν δώδεκα νηπιαγωγοί σε συγκεκριμένο νομό και πήραν άδεια οι 6 την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς», τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν υπάρχει υπουργός σε κάποια άλλη χώρα που να ξέρει πού μπορεί να υπάρχει κενό»

«Στις άλλες χώρες υπάρχουν αποκεντρωμένα συστήματα τοπικής εμβέλεια, εδώ έχουμε κοινούς πίνακες που τρέχουν με μοριοδότηση του ΑΣΕΠ και για να κάνουμε τοπική πρόσκληση πρέπει να μην έχει γίνει πολλαπλά αποδοχή της θέσης. Εμείς δεν θέλουμε να φτάνει το πρόβλημα στο υπουργείο, ούτε να λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε κατόπιν ενεργειών μου, αλλά να λύνονται τα προβλήματα σε επίπεδο αποκεντρωμένο», τόνισε η υπουργός.

«Αλλαγή προσέγγισης στο Λύκειο»

«Χθες βγάλαμε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών του 2026 που ξεκινούν 29 και 30 Μαίου. Για αρχή δεν υπάρχει κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά θα αρχίσουμε να ενισχύουμε την Τράπεζα Θεμάτων, ως αποτέλεσμα πολύ εκτενούς διαλόγου με κόμματα εκπαιδευτικούς και κοινότητα τους επόμενους μήνες», ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη.