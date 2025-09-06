«Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα κουλτούρας και τρόπου σκέψης, γιατί πίσω από κάθε τιμόνι υπάρχει μεγάλη ευθύνη» μας είπε η βουλευτής Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξιοπούλου μιλώντας στο Newsbeast και τον Γιώργο Σαρρή στο περιθώριο της 89ης ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι το όριο των 30 χλμ/ώρα στους αστικούς δρόμους σώζει ζωές, ότι το νέο έργο Πατρών–Πύργου αλλάζει την εικόνα της Δυτικής Ελλάδας φέρνοντας ασφάλεια και ανάπτυξη, ενώ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν ανησυχεί για κομματικούς ανταγωνισμούς αλλά για το πώς θα δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

Στους ρυθμούς λοιπόν της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται το Newsbeast και συνεχίζοντας τον κύκλο των συνεντεύξεων μαζί μας έχουμε τη βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Χριστίνα Αλεξιοπούλου. Χαίρετε! Καλησπέρα σας. Θα κάνουμε μια σύντομη συνέντευξη μαζί. Θέλω να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί αρκετά με αυτό και με την ιδιότητα που είχατε ως υφυπουργός Μεταφορών. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερος κόσμος χάνει τη ζωή του εντός των πόλεων και όχι στο επαρχιακό δίκτυο. Πού οφείλεται αυτό;

Κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι κάτι τραγικό που συμβαίνει. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα στην άσφαλτο και, όπως πολύ σωστά λέτε, τα τελευταία χρόνια επειδή έχουμε κλειστούς, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους, δεν έχουμε θύματα στους μεγάλους αυτούς δρόμους, αλλά έχουμε θύματα πολλά εντός των πόλεων. Δυστυχώς, την προηγούμενη εβδομάδα, πριν λίγες ημέρες, χάσαμε και στην Πάτρα έναν ακόμα 27χρονο συμπολίτη μας, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διαχειριστεί όλη η κοινωνία. Είναι τόσο άδικο σε μία χώρα με το μεγαλύτερό της πρόβλημα να είναι το δημογραφικό, να χάνονται νέα παιδιά τόσο άδικα, σε τόσα λίγα δευτερόλεπτα και να κλείνουν σπίτια.

Εμείς πράγματι, στη θητεία μας στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και στη συνέχεια, αυτό έγινε πλέον νόμος του κράτους με την αναθεώρηση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: τα τριάντα χιλιόμετρα την ώρα. Τα τριάντα χιλιόμετρα την ώρα που πολλές φορές κάποιοι θεωρούν ότι είναι ένα χαμηλό όριο ταχύτητας. Στην πραγματικότητα όμως, από τους ειδικούς, από τους επιστήμονες που γνωρίζουν, αλλά και από την εμπειρία άλλων χωρών –διότι το 30 χλμ/ώρα υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο– ξέρουμε ότι αυτό το όριο σώζει ζωές.

Δεν μιλάμε προφανώς για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά για τον αστικό ιστό, για τα στενάκια. Αυτό το όριο ταχύτητας δεν αφήνει ανθρώπους να καθηλώνονται σε αμαξίδια, να δυσκολεύει η ζωή τους με ζητήματα που δεν θα είχαν διαφορετικά. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα. Η οδική ασφάλεια, εκτός όλων των άλλων, είναι κουλτούρα, είναι τρόπος σκέψης. Το να κρατάς ένα τιμόνι στα χέρια σου είναι μεγάλη ευθύνη.

Δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές μόνο γιατί κάποιος κάνει λάθος. Μπορεί να κάνει ο απέναντί σου το λάθος και να σου στερήσει τη ζωή. Πρέπει να κάνουμε πολλή δουλειά ακόμα. Όσο υπάρχει έστω και ένας νεκρός στην άσφαλτο –και δυστυχώς τώρα μιλάμε για πολλούς, και πολλές φορές νέους ανθρώπους– έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ως πολιτεία και ως κοινωνία.

Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας πώς να φορούν αυτονόητα ζώνη, πώς να μην μιλούν στο κινητό όταν οδηγούν. Αν δεν δίνουμε εμείς το παράδειγμα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να το κάνουν εκείνα. Οι κακές πρακτικές δυστυχώς προκαλούν δυστυχήματα. Και δυστύχημα σημαίνει κάτι τραγικό, ανυπολόγιστο, που δεν αποτιμάται ούτε με χρήματα ούτε με τίποτα. Άρα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε με σθένος γιατί αξίζει τον κόπο. Δεν πρέπει να χάνονται άλλες ανθρώπινες ζωές.

Παράλληλα, παρατηρούμε ότι εγκαινιάζετε μια σειρά από έργα υποδομής, μεταξύ των οποίων και ο αυτοκινητόδρομος Πύργου–Πατρών, που αφορά τη δική σας εκλογική περιφέρεια.

Αυτό ήταν μια πολύ καλή στιγμή των τελευταίων δεκαετιών. Πριν λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός ήρθε στην περιοχή μας και εγκαινίασε τον νέο, ασφαλή αυτοκινητόδρομο από τον Αλισσό μέχρι τον Πύργο. Στις 30 Νοεμβρίου θα έχουμε και ένα ακόμα τμήμα, από την Πάτρα μέχρι τον Αλισσό. Μιλάμε για οδική ασφάλεια, για ανάπτυξη, για πρόοδο, για την επόμενη μέρα της Δυτικής Ελλάδας.

Οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής κινδύνευαν πραγματικά όταν διέσχιζαν τον παλιό δρόμο. Έχουν χαθεί πάρα πολλές ζωές. Γι’ αυτό πρωτίστως μιλάω για οδική ασφάλεια και μετά για την ανάπτυξη που φέρνει αυτός ο δρόμος. Το έργο είναι αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης. Αν δεν πάρεις τη σωστή απόφαση, μπορεί να μη γίνει ποτέ. Εδώ είδαμε το αντίθετο: μέσα σε μόλις τρία χρόνια, από τη στιγμή της απόφασης μέχρι τα εγκαίνια, ολοκληρώθηκε ένα τεράστιο έργο. Αυτό δείχνει ότι στην Ελλάδα όλα γίνονται, αρκεί να θέλουμε και να αποφασίσουμε ότι μπορούμε.

Ας πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Κινδυνεύει η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της;

Κοιτάξτε, τη λέξη «κινδυνεύει» δεν θα την έλεγα ποτέ για ένα κόμμα. Θα τη χρησιμοποιούσα για εθνικό επίπεδο, για το αν μια χώρα μπορεί να πάει καλά. Είμαι άνθρωπος που υπηρετώ αυτή την παράταξη από πολύ νεαρή ηλικία. Αν κάτι κινδυνεύει, αυτό είναι η χώρα και όχι το κόμμα.

Αυτή τη στιγμή, μακριά από τις επόμενες εκλογές, η ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης είναι να βρίσκουμε λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών. Αυτό μας ανησυχεί, αυτό μας κρατά σε εγρήγορση. Εργαζόμαστε νυχθημερόν με τα σωστά μας και τα λάθη μας. Οι ανησυχίες μας έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση της χώρας και όχι με κομματικό επίπεδο. Γιατί μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός είναι εκπρόσωποι όλων των Ελλήνων, όχι μόνο όσων τους ψήφισαν.

Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεύτερο κόμμα είναι οι αναποφάσιστοι. Πιστεύετε ότι με τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός θα επιστρέψουν κάποιοι από αυτούς στη Νέα Δημοκρατία;

Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πιστεύω ότι για να αποφασίσουν οι αναποφάσιστοι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μία διαδικασία. Στις εκλογές του 2023 παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και οι πολίτες μας εμπιστεύθηκαν με 41%. Αν δεν ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη διαδρομή, δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει αν είχε δίκιο που ψήφισε και αν θα ξαναψηφίσει. Οι Έλληνες είναι απαιτητικοί και σκληροί κριτές – και καλά κάνουν.

Η ανοχή των Ελλήνων υπάρχει ακόμα, γι’ αυτό και αντέχει η κυβέρνηση, παρότι διανύουμε τον έβδομο χρόνο δικυβέρνησης. Ο κόσμος θέλει μια σταθερή Ελλάδα, την Ελλάδα της προόδου. Οι πολίτες θα μας κρίνουν στο τέλος της θητείας, με βάση αν τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Η πολιτική δεν έχει μαγικό ραβδί. Όλα γίνονται με κόπο, προσπάθεια, επιμονή και υπομονή.