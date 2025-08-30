Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την Ημέρα της Νίκης που τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Αυγούστου στην Τουρκία. Είναι η μέρα για την Τουρκία, η οποία οδήγησε στη σφαγή και εκδίωξη των ελληνικών πληθυσμών από τη χώρα.

«Όσοι έχουν δυσοίωνες φιλοδοξίες συνεχίζουν να επιδιώκουν ύπουλα σχέδια σήμερα, όπως ακριβώς έκαναν πριν από έναν αιώνα. Το κράτος μας λαμβάνει κάθε προφύλαξη για την ασφάλειά του και την ειρήνη των πολιτών του απέναντι σε σχέδια που οδηγούν την περιοχή μας σε αστάθεια. Η Δημοκρατία της Τουρκίας, η οποία αποτελεί την εμπιστοσύνη σας, βρίσκεται σε απόλυτη ασφάλεια υπό την ηγεσία αξιόπιστου και ικανού προσωπικού. Ας αναπαυθεί η ψυχή σας εν ειρήνη», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος στο ειδικό βιβλίο στο Ανίτκαμπιρ με αρκετούς να ερμηνεύουν ως αποδέκτη της αναφοράς του την Αθήνα μετά και τις πρόσφατες εμπρηστικές δηλώσεις Φιντάν περί απάντησης στο πεδίο και τις απαντήσεις από τους Έλληνες υπουργούς Εξωτερικών και Αμύνης, Γιώργο Γεραπετρίτη και Νίκο Δένδια.

Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra mozoleye yine arkasını döndü.



Αργότερα, ο Πρόεδρος Ερντογάν δέχτηκε συγχαρητήρια μηνύματα από κρατικούς αξιωματούχους και επικεφαλής ξένων αποστολών στο Μπεστέπε.

Η 103η επέτειο της Νίκης του Σαγγάριου, γιορτάστηκε όπως κάθε χρόνο με μεγαλειώδεις τελετές σε όλη την Τουρκία. Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ανιτκάμπιρ στην Άγκυρα όπου πραγματοποιήθηκε πομπή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κράτους στο «Ασλάνλι Γιόλ» (Οδός των Λιονταριών) και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να καταθέτουν στεφάνι.

Tekirdağ Enez'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Atatürk portresi ve Türk Bayraklarıyla tekne korteji düzenlendi.

Το Ανίτκαμπιρ είναι το μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Ο Τούρκος πρόεδρος, πραγματοποίησε και μία ανάρτηση στο X κατά την οποία αναφέρει: «Σε αυτήν την ημέρα, που αποτελεί ένα από τα ορόσημα της ιστορίας μας και μία από τις χρυσές της σελίδες, τιμώ με ευγνωμοσύνη τους αγαπημένους μας μάρτυρες που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, ιδιαιτέρως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ και τους συντρόφους του στα όπλα, και θυμάμαι με ευγνωμοσύνη τους ηρωικούς μας βετεράνους.»