Απαντήσεις για την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση για το θέμα του 13ου μισθού στο δημόσιο έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Όπως είπε, «καλό θα ήταν να μπορούσε να δοθεί ο 13ος μισθός και 14η σύνταξη δεν διαφωνεί κανείς ότι μετά από τόσες θυσίες το κράτος όσα παραπάνω μπορεί να δώσει να τα δώσει». Πρόσθεσε ωστόσο: «Έχουμε συγκεκριμένα λεφτά να δώσουμε 1,5 δις και αν δώσουμε τον 13ο μισθό δεν θα έχουμε περιθώριο αν δώσουμε τίποτα άλλο σε ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, νέους και ιδιωτικούς υπαλλήλους».

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση που ζητά επίμονα να δοθεί ο 13ος μισθός είπε: «Αυτός που προτείνει να δοθεί ο 13ος μισθός πρακτικά λέει ότι δεν θα δοθεί κάτι άλλο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης λέει κάτι άλλο. Ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι;

Εξήγησε ότι η ΕΕ προβλέπει πως όταν μια χώρα θέλει να πάρει ένα μέτρο πρέπει να μην ξεπεραστεί η οροφή των δαπανών και το κόστος του υπολογίζεται με το μεικτό δημοσιονομικό κόστος.

«Αν επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να δοθεί ή μας λέει ότι δεν πρέπει να πάρει κανείς άλλος ή έχει άλλη εικόνα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά υπάρχουν οροφές».