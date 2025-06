Το υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης υποστήριξε ότι η Ελλάδα παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επειδή ανακοινώθηκε η έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη σε Τρίπολη και Βεγγάζη, στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το λιβυκό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την ανακοίνωση των ελληνικών αρχών για την έναρξη διεθνούς διαγωνισμού για την εξερεύνηση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές με τη Λιβύη. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης».

