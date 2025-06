Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το ΥΠΕΞ συνέστησε αυτοσυγκράτηση και τα εμπλεκόμενα μέρη να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους, ενώ ζήτησε από τη διεθνής κοινότητα να αναλάβει δράση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση που εξέδωσε στα αγγλικά σε δύο αναρτήσεις στην πλατφόρμα Χ:

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις ανησυχητικές εξελίξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα.

Καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση, να αποφύγουν τη στρατιωτική κλιμάκωση και να χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους διπλωματικούς διαύλους και διαλόγους.

Η διεθνής κοινότητα πρέπει να αναλάβει άμεση δράση για να αποτρέψει μια περιφερειακή ανάφλεξη».

