BEAST

Επένδυση στην καθημερινότητα

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπουμε να μην μπορεί η αντιπολίτευση να ομονοήσει για κοινή πρόταση ώστε να συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επενδύει στην καθημερινότητα με περιοδείες του πρωθυπουργού σε Περιστέρι χθες και σήμερα σε Μέγαρα και ετοιμάζεται για ένα μεγάλο κύκλο περιοδειών. Θα ξεκινήσω με Αντώνη Σαμαρά όμως.

Ο Σαμαράς, το «κόμμα» και το deal

Στενός θα έλεγα πολύ στενός συνομιλητής του Αντώνη Σαμαρά, μου περιέγραφε το σκεπτικό που αναπτύσσεται στους κύκλους του πρώην πρωθυπουργού, το οποίο -όπως τόνισε- απηχεί κατά πολύ και τη δική του λογική. Εξηγούμαι για να μην παρεξηγούμαι. Τις φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον ίδιο στο χώρο της κεντροδεξιά (που αλλού;) λίγο πολύ τις έχετε ακούσει. Γιατί όμως να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση; Ο άνθρωπός μου και το κυριότερο άνθρωπός του μου είπε: Στόχος του πρώην προέδρου της ΝΔ είναι να καταφέρει το νέο κόμμα που θα δημιουργήσει (εάν το πράξει) να μπει στη βουλή, δηλαδή να «καβαλήσει» το 3%. Αν τα καταφέρει, αυτό θα σημάνει ότι αποκτά ένα σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί, όταν τεθεί θέμα συγκυβέρνησης. Το σενάριο που μου περιέγραψε θέλει τον πρόεδρο Αντώνη να διαπραγματεύεται, σε περίπτωση που δεν πετύχει την αυτοδυναμία η ΝΔ, για μια συνεργασία, μια συγκυβέρνηση δηλαδή, θέτοντας όρους αλλά και τις προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά τον επικεφαλής της κυβέρνησης. Πιθανό, δεν το βλέπω αυτό σενάριο.

Προεδρική βούλα για την αναθεώρηση

Να πάρει τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα θέλησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επικείμενη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ο πρωθυπουργός ξέρει ότι απαιτείται μία ευρύτερη κοινοβουλευτική συναίνεση, προκειμένου η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί, αλλά η επιλογή να επιμένει πως πρέπει να κριθεί αναθεωρητέο το άρθρο 103 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα και στη συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί αιτία έντονης διαμάχης. Από την επαφή με τον Κ. Τασούλα μάθαμε ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει στην επόμενη Κοινοβουλευτική Σύνοδο αλλά θα ενταθεί ο δημόσιος διάλογος. Και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμφώνησε με τον πρωθυπουργό.

Το σήμα Μητσοτάκη σε Τραμπ

Πολλά έχουν ακουστεί για τις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ αλλά η αλήθεια είναι αυτή που βλέπουμε και όχι αυτή που νομίζουμε ή ακούμε. Και η πολιτική είναι δυναμική και τα πάντα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο θέλοντας να δώσει τον τόνο στο κλίμα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε εάν θα θέσει το επιχείρημα στον Τραμπ, ότι χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιταλία, μπορεί να μην είναι σε θέση να συμφωνήσουν σε ποσοστό 5% για τις αμυντικές δαπάνες. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή Europe Early Edition του CNBC και στη δημοσιογράφο Σίλβια Αμάρο είπε ευθέως ότι το 5%, ειλικρινά, είναι πολύ δύσκολο και σίγουρα θα μπορούσε να είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Και έριξε τη γέφυρα: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο όταν, το 2017, είπε: “δεν έχετε αναλάβει το μερίδιο που σας αναλογεί”, επειδή δεν το είχαμε αναλάβει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν. Θέλουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι μέρος της συμφωνίας ασφαλείας του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει επίσης να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Επομένως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο από αυτή την άποψη».

Στην περιφέρειά του ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντα έδινε βάρος στη Δυτική Αθήνα από την πρώτη μέρα που εκλέχθηκε στη Β’ Αθηνών. Χθες βρέθηκε στη 44η «Ημέρα Καριέρας», που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Ήταν ήταν όλοι εκεί από στελέχη της δημοτικής αρχής η υπουργός Νίκη Κεραμέως η γραμματέας του κόμματος και βουλευτής της περιοχής Μαρία Συρεγγέλα η οποία τον υποδέχτηκε, όπως και ο Γιάννης Λοβέρδος και ο Δημήτρης Καλογερόπουλος. Απ όσο γνωρίζω, ο Δήμαρχος Περιστερίου απουσίαζε εκτός Ελλάδας ενώ ο πρώτος τη τάξει σε σταυρούς βουλευτής Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αν δεν απατώμαι βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη. Έμαθα λοιπόν ότι ο πρωθυπουργός δεν κάθισε μετά με τους βουλευτές και τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε δουλειά στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πηγαδάκια με εργοδότες και πολίτες

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στα περίπτερα των 230 και πλέον επιχειρήσεων που συμμετέχουν και συνομίλησε με εργοδότες και με ενδιαφερόμενους που αναζητούν εργασία. Εκεί μου είπαν ότι ο Κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ, Σπύρο Πρωτοψάλτη, για την πορεία της δράσης, μέσω της οποίας περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν βρει εργασία έως τώρα, αλλά και για τις «Ημέρες Καριέρας» που έχουν διοργανωθεί σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού ώστε να ενισχυθεί η δυναμική του brain gain, στο Άμστερνταμ, το Ντίσελντορφ και το Λονδίνο, ενώ στο τέλος του μήνα θα λάβει χώρα η τέταρτη εκδήλωση, στη Στουτγκάρδη.

Ο καφές του Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε κατάστημα εστίασης στο Περιστέρι, που δημιουργήθηκε με επιχορήγηση από τη ΔΥΠΑ, μέσω του προγράμματος που απευθύνεται σε άνεργους νέους 18-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, καθώς αντιστοιχούν στο 60% των δικαιούχων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα δύο αδέλφια που κατάρτισαν επιχειρηματικό σχέδιο, έλαβαν τη χρηματοδότηση, κατάφεραν από άνεργοι να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση και πλέον να δημιουργούν θέσεις εργασίας. «Έχεις κάνει μια καταπληκτική επιχείρηση, επιδοτούμενη από τη ΔΥΠΑ, με πρόγραμμα το οποίο το σχεδιάσαμε για να στηρίζει άνεργους, κυρίως νέες γυναίκες, και τώρα από άνεργη έγινες εργοδότρια. Και με εξαιρετικό καφέ, το συνιστώ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στη μία εκ των δύο ιδιοκτητών του καταστήματος.

Η ένωση των δυνάμεων με «ναι» και «όχι»

Θυμάστε την εκδήλωση που είχε οργανώσει εφημερίδα της Κεντροαριστεράς με τίτλο «Απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη ποιος;» με ομιλητές τους Διονύση Τεμπονέρα, μέλος της ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Έφη Αχτσιόγλου, βουλευτής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς. Η εκδήλωση είχε αρκετό κόσμο αλλά είχε σημαδευτεί από δύο γεγονότα. Τη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου ότι δεν είναι πίσω απ όλο αυτό και την παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη ως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήλθε, είδε και απήλθε. Πίσω από όλη την οργάνωση της εκδήλωσης βρισκόταν γνωστός και εξαίρετος δημοσιογράφος ο οποίος μαθαίνω είναι και αυτός που βρίσκεται πίσω από νέα εκδήλωση που διοργανώνει η ίδια εφημερίδα με θέμα αν δεν κάνω λάθος την ένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Γνωρίζω ότι έχουν πει «ναι» ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Πέτρος Κόκκαλης. Γνωρίζω επίσης ότι θα πουν αν δεν έχουν πει ήδη «όχι», από το ΠΑΣΟΚ. Όπως γνωρίζω πολύ καλά ότι θα απευθυνθούν σε γνωστό αυτοδιοικητικό ο οποίος θα είναι και αυτός αρνητικός.

Διαζύγιο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Δεν πρόλαβαν να τα βρουν και χωρίσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Αιτία; Η κοινή πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Υπάρχουν, βλέπετε, διαφωνίες ως προς την πρόθεση της Κουμουνδούρου να συμπεριλάβει στο «κατηγορητήριο» και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ να βολιδοσκοπεί ανεξάρτητους βουλευτές καθώς απαιτούνται τέσσερις ακόμα για συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 30 υπογραφών για την υποβολή της πρότασης. Και όπως μου είπε καλή πηγή, στη Νέα Αριστερά εκνευρίστηκαν και δεν βλέπω να πω την αλήθεια κοινή πρόταση, εκτός εάν αλλάξει κάτι.

Αγεφύρωτες διαφορές

«Οι σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί είναι ενός βάθους χρόνου και περιεχομένου. Δεν είναι όλοι στο Ισραήλ με τον Νετανιάχου. Εμείς στηλιτεύουμε τη βάρβαρη επιθετικότητα όπως εκδηλώνεται τώρα στην Λωρίδα της Γάζας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μία εξωτερική πολιτική που έχει βάθος χρόνου θα την ακυρώσουμε». Αυτή ήταν η απάντηση του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη στον Realfm 97,8 και στον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρή, στην ερώτηση για το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με την άποψη Κουτσούμπα και ΚΚΕ ότι πρέπει να διακοπούν οι σχέσεις με το Ισραήλ. Ε, αυτό άκουσαν στη Νέα Αριστερά και είπαν πού να συνεργαστούμε πάλι;

Η μέρα του Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια μοναδική ικανότητα να τραβάει τα φώτα πάνω του. Ε, αυτό θα κάνει και παραμονές του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να πάει, αλλά δεν θα μιλήσει, καθώς θα τοποθετηθεί στη δική του εκδήλωση. Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της 2ης Διεθνούς Διάσκεψης που θα πραγματοποιήσει φέτος στις 10 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα απονείμει το Βραβείο Ειρήνης Πρεσπών για το 2025 στους τέσσερις συντελεστές του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ «No Other Land». Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ – πράξη αντίστασης τεσσάρων νέων δημιουργών, δύο Παλαιστινίων και δύο Ισραηλινών. Στα πρόσωπά τους το Ινστιτούτο τιμά όλους εκείνους που αγωνίζονται για την ελευθερία και την ειρήνη, όλους εκείνους, τους εκατοντάδες χιλιάδες, που θυσιάστηκαν και όλους εκείνους που κάθε λεπτό που περνά χάνουν τη ζωή τους σε πεδία συγκρούσεων. Εκεί θα βραβευτούν: ο Basel Adra, Παλαιστίνιος κινηματογραφιστής που ζει στη Δυτική Όχθη στην περιοχή Masafer Yatta, ο Hamdan Ballal, Παλαιστίνιος φωτογράφος και ακτιβιστής, ο Yuval Abraham, Ισραηλινός δημοσιογράφος και η Ισραηλινή σκηνοθέτιδα, Rachel Szor.

Βήμα αναβάθμισης της αεροναυτιλίας στην Ελλάδα

Στην προμήθεια συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ζεύξης Αεροναυτιλίας ή αλλιώς Data Link προχωράει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόκειται για ένα σύστημα ψηφιοποίησης που ουσιαστικά αλλάζει εποχή για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας στην Ελλάδα και κάνει πιο αποτελεσματική την διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Το κόστος αυτού είναι λίγο πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Να σας πω εδώ ότι με αυτή την κίνηση η ΥΠΑ εναρμονίζεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου είναι πλέον υποχρεωτική η εφαρμογή του Data Link.

Καμία περίπτωση για Μινιόν από την Trastor

Μόνο ως φήμες και μάλιστα ανυπόστατες χαρακτηρίζονται από ανθρώπους με γνώση των πραγμάτων, τα όποια σενάρια κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό για ενδεχόμενη απόκτηση του ανακαινισμένου κτιρίου του Μινιόν από την Trastor, την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία ακινήτων του ομίλου Πειραιώς. Για να σας βάλω στο κλίμα, είχαν αρχίσει τον τελευταίο καιρό να κυκλοφορούν φήμες ότι η Trastor που προχωράει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 120 εκατομμυρίων ευρώ, θα διαθέσει ένα μέρος του ποσού αυτού για την απόκτηση του ανακαινισμένου Μινιόν από τη Dimand. Κάτι που φαίνεται ότι στην πράξη δεν ισχύει καθότι οι επενδυτικές προτεραιότητες της Trastor είναι εντελώς διαφορετικές και σίγουρα σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται να την «καίει» το Μινιόν. Την ίδια ώρα αναμένεται με ενδιαφέρον η ανάπτυξη κατοικιών που έχει προγραμματίσει η Dimand στην πίσω πλευρά του Μινιόν, σε όμορο οικόπεδο δημιουργώντας περίπου 40 διαμερίσματα, κάτι που αναμένεται καλώς εχόντων να ξεκινήσει να υλοποιείται κατασκευαστικά στο τέλος της χρονιάς που διανύουμε.

Η κατασκευάστρια του Canadair έρχεται στην Ελλάδα

Θυγατρική με την οποία ξεκινάει τη δραστηριοποίησή της στην Ελλάδα σύστησε όπως μαθαίνω η καναδική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, De Havilland Aircraft of Canada, γνωστή από την κατασκευή των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair. Ο λόγος για τη De Havilland Aircraft of Canada Hellas Ltd., γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Καναδοί στην ελληνική αγορά και τις καλές σχέσεις που διατηρούν με την ελληνική κυβέρνηση και τις αρμόδιες αεροπορικές αρχές. Η De Havilland Canada Hellas θα λειτουργεί επίσης ως στρατηγική βάση για τις περιφερειακές δραστηριότητες της DHC, παρέχοντας στενότερη εγγύτητα και πιο άμεση υποστήριξη στους φορείς εκμετάλλευσης των αεροσκαφών Waterbomber της De Havilland Canada σε όλη την Ελλάδα.

Πού βρίσκεται η συμφωνία Μασούτης – Κρητικός

«Εδώ που έφτασαν, αποκλείεται να μην γίνει η συμφωνία». Αυτό ανέφερε για την επικείμενη εξαγορά του Μασούτη από τον Κρητικό, υψηλόβαθμο στέλεχος αλυσίδας σούπερ μάρκετ, ο οποίος γνωρίζει καλά πρόσωπα και πράγματα. Ο ίδιος δικαιολόγησε την άποψή του, λέγοντας ότι παρά το γεγονός πως η έρευνα των χρηματοοικονομικών στοιχείων του Κρητικού, θα φέρει απρόβλεπτα ευρήματα στην επιφάνεια, οι επικεφαλής της εν λόγω αλυσίδας θα κάνουν ένα ακόμα βήμα πίσω όπου χρειαστεί, μειώνοντας το αρχικά συμφωνημένο τίμημα με τον Μασούτη, προκειμένου να κλείσει το deal. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το ποσό που έχουν καταλήξει αρχικά είναι κοντά στα 110 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο από τα 140 εκατομμύρια που ζητούσε ο Κρητικός πριν καταθέσει μη δεσμευτική προσφορά ο Μασούτης. Ωστόσο κι αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει εάν χρειαστεί, με κάποια μικρή έκπτωση για να βρεθεί κοινός τόπος και να προχωρήσει η συμφωνία. Άλλωστε η οικογένεια Κρητικού έχει αποφασίσει ότι ήρθε η στιγμή να κλείσει ο κύκλος της στην επιχείρηση.

Ο Παπαγεωργίου, ο Γαλαξίας και τα My market

Και αφού σας μίλησα για σούπερ μάρκετ, ας συνεχίσω με αυτά. Τον τελευταίο καιρό ο Γαλαξίας, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, συζητάει με την αλυσίδα Παπαγεωργίου με 6 καταστήματα στα Ιωάννινα, προκειμένου να την εξαγοράσει. Για την ίδια εταιρεία είχε ενδιαφερθεί και η αλυσίδα My market. Τα χρήματα όμως που ζητούσε η οικογένεια Παπαγεωργίου που έχει τα σούπερ μάρκετ, ήταν αρκετά γι’ αυτά που θεωρούσε ότι θα έπρεπε στην πραγματικότητα να δώσουν τα My market και ο επικεφαλής τους, Αριστοτέλης Παντελιάδης. Και έτσι, άτυπα, χρίστηκε προτιμητέος επενδυτής ο Γαλαξίας.