Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε το σχέδιο της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για επανεξοπλισμό της Ευρώπης με αφορμή τις διεθνείς εξελίξεις.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να συζητηθούν οι λεπτομέρειες, ώστε να επωφεληθούν όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, σημείωσε τα εξής:

«Χαιρετίζω το σχέδιο REARM Europe της Προέδρου @vonderleyen ως ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής μας ασφάλειας. Πρέπει τώρα να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται – ανεξάρτητα από τις τρέχουσες αμυντικές δαπάνες τους».

I welcome President @vonderleyen’s REARM Europe plan as a significant step toward strengthening our collective European security. We must now work out the details to ensure that all member states benefit—regardless of their current defense spending.