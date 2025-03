Σχέδιο για τον «επανοπλισμό της Ευρώπης» με το όνομα ReArm Europe και με στόχο την ενεργοποίηση πόρων ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ και την άμεση χορήγηση βοήθειας προς την Ουκρανία πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν σαφή και άμεσο κίνδυνο τέτοιων διαστάσεων που κανείς ανάμεσά μας δεν έχει γνωρίσει στην ενήλικη ζωή του», δηλώνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επιστολή που απευθύνει στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των 27 χωρών μελών της Ένωσης.

«Το μέλλον μίας Ουκρανίας ελεύθερης και κυρίαρχης, μίας Ευρώπης ασφάλειας και ευημερίας βρίσκεται σε διακύβευση», δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν στην επιστολή που παρουσιάζει σχέδιο πέντε πυλώνων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Το σχέδιο δίνει την δυνατότητα «ενεργοποίησης σχεδόν 800 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εξοπλιστικές δαπάνες για μία Ευρώπη ασφαλή και ισχυρή».

