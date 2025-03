Σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των στρατιωτικών ικανοτήτων της Ευρώπης ύψους έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «ReArm Europe» είναι το όνομα του σχεδίου.

Η πρόεδρος της Κομισιόν προτείνει τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της Άμυνας.

«Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβάλλοντος ελλείμματος», εξήγησε. Η Ευρωπαϊκή Ενωση προτείνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο για αμυντικές επενδύσεις, 150 δισεκατομμύρια ευρώ υπό μορφήν δανείων στην διάθεση κάθε κράτους μέλους για τις επενδύσεις αυτές, καθώς και την ενεργοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, εξήγησε η πρόεδρος της Κομισιόν.

We are living in dangerous times. Europe‘s security is threatened in a very real way. Today I present ReArm Europe. A plan for a safer and more resilient Europe ↓ https://t.co/CYTytB5ZMk

Το σχέδιο για τον «επανοπλισμό της Ευρώπης» θα επιτρέψει την «άμεση» χορήγηση βοήθειας στην Ουκρανία, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως είπε ειδικότερα η φον ντερ Λάιεν στην παρουσίαση, «ζούμε στους πιο σημαντικούς και επικίνδυνους καιρούς. Δεν χρειάζεται να περιγράψω τη σοβαρή φύση των απειλών που αντιμετωπίζουμε. Το πραγματικό ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι αν η Ευρώπη είναι έτοιμη να δράσει τόσο αποφασιστικά όσο επιβάλλει η κατάσταση. Και αν η Ευρώπη είναι έτοιμη και ικανή να δράσει με την ταχύτητα και τη φιλοδοξία που απαιτείται».

Η ίδια αναφέρθηκε στις συναντήσεις των τελευταίων εβδομάδων – με πιο πρόσφατη την προχθεσινή στο Λονδίνο – με την απάντηση όπως είπε από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να είναι «ηχηρή όσο και σαφής». Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι «βρισκόμαστε σε μια εποχή επανεξοπλισμού. Και η Ευρώπη είναι έτοιμη να αυξήσει μαζικά τις αμυντικές της δαπάνες. Τόσο για να ανταποκριθεί στη βραχυπρόθεσμη επείγουσα ανάγκη να δράσει και να υποστηρίξει την Ουκρανία, όσο και για να αντιμετωπίσει τη μακροπρόθεσμη ανάγκη να αναλάβει πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική μας ευρωπαϊκή ασφάλεια. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έγραψα σήμερα μια επιστολή προς τους ηγέτες ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Πέμπτης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σήμερα εδώ μαζί». Όπως εξήγησε η ίδια, η επιστολή προς τους ηγέτες αποτελεί το σύνολο προτάσεων που επικεντρώνεται στο «πώς να χρησιμοποιήσουμε όλους τους χρηματοδοτικούς μοχλούς που έχουμε στη διάθεσή μας – προκειμένου να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη να αυξήσουν γρήγορα και σημαντικά τις δαπάνες για τις αμυντικές ικανότητες. Επείγοντα τώρα, αλλά και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας.Η πρόταση αυτή αποτελείται από πέντε μέρη».

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο περιλαμβάνει πέντε σημεία:

ReArm means:



• More fiscal space for national public funding for defence through the escape clause



• A new instrument for loans to EU countries for defence capabilities most needed



• More flexible use of EU funding towards defence investment



• More private capital… pic.twitter.com/aa6JaoeuaY