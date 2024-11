Η ανάγκη ύπαρξης επισιτιστικής επάρκειας αλλά και παράλληλα ασφαλών για τον άνθρωπο τροφίμων αποτελούν τους κοινούς στόχους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ υπό τον τίτλο: «Risk Assessment and Ranking of Risks in European Food Safety Systems»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «η εξασφάλιση επαρκούς, ασφαλούς και υψηλής ποιότητας τροφής για όλους τους Ευρωπαίους αποτελεί τον κοινό μας στόχο. Ωστόσο, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν διασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ της επάρκειας των τροφίμων και της ασφάλειάς τους», υπογραμμίζοντας πως «αυτές οι δύο προτεραιότητες πρέπει να πορεύονται χέρι-χέρι και να ενσωματώνονται σε όλες τις στρατηγικές και τις πολιτικές που αναπτύσσουμε για το μέλλον».

Στάθηκε παράλληλα στην κρίσιμη συμβολή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος λειτουργεί ως σημείο επαφής της Ελλάδας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η EFSA, αξιοποιώντας την πιο σύγχρονη επιστημονική γνώση για την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.

Τέλος, ο κ. Τσιάρας τόνισε πως «οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν την ασφάλεια για τις επόμενες γενιές. Το μέλλον της Ευρώπης απαιτεί τη συνεχιζόμενη συνεργασία όλων μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλοι μας θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε υψηλής ποιότητας τρόφιμα, ασφαλή και βιώσιμα, προς όφελος της υγείας και της ευημερίας τους».

